˝Amikor a bennünk lévő oroszlán ki akar törni˝ - tabu témákat feszeget a THA SHUDRAS legújabb videoklipje

Ez az a pillanat, amikor saját magát szülte a dal

- summázta mindjárt az elején a THA SHUDRAS legújabb videoklipjének születését Molnár Tibor , azaz Trap kapitány . November 22-én jelent meg legújabb daluk, a Play my game, amelyhez lélekbe markoló videoklip is készült. Az énekes-zeneszerző elmondta, 10 éve nem volt rá példa, hogy ennyire "zsigerből" jöjjön egy dal.

Egyik reggel csak elkezdtem egy dallamot, aztán jött egy újabb majd még egy, és gyakorlatilag megszületett az egész szám zenei alapja. Innen meghangszerelni már nem volt olyan nehéz

Ezzel a zenével úgy érzem, visszatértünk a gyökerekhez, hogy mit is akar valójában a THA SHUDRAS. Szeretnénk üzenni mindenkinek, aki hasonló problémákkal küzd: nem vagytok egyedül.

- mesélte a zenekar frontembere, akinek a vénasszonyok nyara a dalszöveghez is ihletet adott.A dal meglehetősen hétköznapi témát boncolgat, amelyről még most is alig beszélünk: mert nem merünk. Szorongunk a szorongástól. Pedig - ahogy Molnár Tibor is látja - az oroszlán akar belőlünk kitörni, csak nem tud. Ez "fojtogat" minket belülről.A klip és a dal is azt mutatja be, hogy különböző egzisztenciájú emberek ugyanúgy kerülhetnek lehetetlen helyzetbe, elérhetik a mélypontot. Ilyenkor úgy érezik, a világ összeesküdött ellenük, a négy fal közé vagy maszkok mögé rejtőznek.Trap kapitány elmondta, most értették meg igazán, miről is szól az ő életük. Úgy fogalmaz, ha előadóként nem tudsz saját magadnak is hiteles lenni, akkor nincs is értelme az egésznek.