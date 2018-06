Amikor a szomszéd vizsgapályája könnyebb: van, aki szerint a pénz kevés - vegye kamera a vizsgázó mazsolát?

Megoldás lehet a rögzítés?



Komoly vita bontakozott ki arról, ha már a 21. században élünk, nyugodtan lehetne fedélzeti kamerával rögzíteni az utat, illetve az utasteret. Ezzel a vizsgabiztos is levédené magát, és az esetleges visszaélések gyanúját is eloszlatná. Mások szerint ehhez túl sok kamera szükséges, így drága és bonyolult lenne, vagyis nem jó irány.

Egy ilyen körforgalomban és ennyi útjel mellett valóban nem könnyű az eligazodás. Fotó: Török János

A számok nem hazudnak, a megyék közül nálunk és Baranyában van a legtöbb sikertelen forgalmi vizsga a tanuló vezetőknél (2018. június 9.: Sorra buknak a mazsolák Csongrád megyében). Összesítést sokadik kísérletre sem sikerült kapnunk a szakminisztériumtól, egy kis segítséggel azonban rábukkantunk egy táblázatra. Megnéztünk benne néhány helyi autósiskolát, a nagyobbaknál személygépkocsira 37-40 százalék vizsgázik le elsőre sikeresen.Ezeket a számokat kötelezően szerepeltetniük kell az iskoláknak a honlapjukon, meg is teszik, bár nem mindegyiknél könnyű megtalálni.Érdekes még az átlagos képzési óraszám is, aminél 100 százalék a kötelező minimum 30 óra. Ennyi Szegeden, a megyében nem elég, az idei év első 3 hónapjában 180-220 százalék a jellemző – de van 260 is –, vagyis kétszer annyi óra után születik meg átlagosan a sikeres vizsga. Segít az iskolaválasztásban a képzési költség feltüntetése is, ez nálunk 220–320 ezer forint között szóródik. Találtunk kiskunhalasi autósiskolát, ahol átlagosan 36 óra után már sikeres a forgalmi vizsga, három próbálkozó közül pedig kettő elsőre átmegy – országosan nem ritka a 10-ből 7-8 siker –, és átlagosan csupán 166 ezer forintba került arrafelé a jogosítvány.– Szeged nehéz közlekedésű város, hasonlóan, mint Pécs, ott is van iskolánk. Nálunk villamos, kettős körforgalom és zsúfoltság is nehezíti a tanuló vezetők helyzetét, nem beszélve a szomszédos országokból érkezőkről – mondja Császár Illésné autósiskola-vezető. Azt viszont hangsúlyozza, az itt megszerzett jogosítvánnyal Budapesten is megállják a helyüket az autóvezetők, amit nem lehet elmondani arról, aki a szomszéd megye kisebb városában teljesített sikeresen.Nagyon sok hozzászólás érkezett cikkünkhöz, ezekből a szigorított adatvédelmi törvény miatt névvel már nem szemezgethetünk, de néhány jellemzőt – és szalonképest – érdemes beidézni. – Mindenki tudja Szegeden, ez a lehúzásról szól. Több vizsgadíj, több óradíj. Nonszensz, hogy egy jogsi megszerzése több mint 300 ezer forint – írja egy férfi. Egy hölgy pedig kérdez: ezek szerint Szegeden sokkal hülyébbek mennek vizsgázni, mint az országos átlag? „Merthogy a cikk nem azt vitatja, miért bukik meg, aki nem tud, azt kérdezi, miért buknak meg többen, mint országos szinten."– Ha elvinnéd magaddal bárhova azt az embert, akit a legjobban szeretsz, akkor tudsz vezetni, ezt kell végiggondolni – fogalmaz frappánsan Majoros Gabriella autósoktató, hozzátéve, általában nem meghúzzák a tanulókat, hanem olyan hibát követnek el, ami sikertelenséghez vezet.Van, aki szerint a pénz a kevés. „Lehúzás? Hangosan röhögnöm kell, óránként 3800 forintért még dodzsemezni sem lehet a vidámparkban. Ahhoz, hogy valaki színvonalas oktatást kapjon, minimum 5000 forintra lenne szükség." Ezzel együtt többen kiálltak az oktatók mellett, mondván „fényévekkel jobban vezetünk a románoknál".Meglepően sok hozzászóló jelezte, hogy megelégelve az eredménytelen vizsgákat ő vagy ismerőse megyét váltott. – Ötödik alkalommal sikerült egy másik városban, itt elszerencsétlenkedtem négy vizsgát és vagy 300 ezer forintnyi óradíjat. Ez másfél éve volt, azóta balesetmentesen vezettem le 50 ezer kilométert, a nagy váro-sokban is – írja egy nő. Többeknek is az a véleménye, hogy egy kisebb forgalmú településen könnyebb levizsgázni, „de megnézem azt a sofőrt, hogy mit csinál Budapest belvárosában".