Amikor a tizedmásodpercek döntenek: padlóig nyomta a gázt apa és lánya - videóval

Szülő-gyerek futammal ünneplik első szülinapjukat



Rendhagyó születésnapi ünnepléssel várja a szegedieket a Szeged Gokart március 26-án vasárnap délelőtt. A szülő-gyerek futamon 7-12 éves gyerekek mérkőzhetnek meg anyukájukkal vagy apukájukkal. A pontozásos verseny végén a legjobbak egy kupával és egy hatalmas élménnyel lesznek gazdagabbak. Meleg Mihály, a Szeged Gokart vezetője elmondta, a rendezvényen az állandó tagjaik ingyen, míg az új látogatók féláron vehetnek részt.

Vb-érmessel készülhetnek



A havi háziversenyekre már nem csak a megyéből érkeznek résztvevők. A versenyeken bárki indulhat, de aki szeretne egy kis rutint szerezni, az Janecskó Adriánnal, a 2016-os bérgokart vb ezüstérmesével készülhet, aki kicsiket, nagyokat, amatőröket és haladókat is egyaránt oktat.

1 másodperccel gyorsabb, és könnyebb előzni a kiszélesítés miatt – ezeket az információkat kaptuk a Szeged Gokart átépített pályájáról, amelyet rendhagyó versennyel teszteltünk le: édesapámmal szálltam szembe.A hátterünk már csak a 21 év korkülönbség miatt sem egyforma, mert míg nekem alig tíz éve van jogosítványom, édesapámnak úgy 30. Ő a békésebb vezetők kategóriájába tartozik, én maradjunk annyiban, hogy sportosan vezetek. De van egy dolog, amivel előnnyel indulhattam a futamon: én rövid időn belül többször is gokartoztam, míg édesapám gyerekkorában ült utoljára hasonló járműben.Meleg Mihály, a Szeged Gokart vezetője mielőtt autóba ültünk elmondta, bolondbiztos pálya nincs. Ezzel nem tudom, rám célzott-e, mindenesetre éreztem a verseny súlyát: nem apukám ellen fogok vérre menő kamikaze akcióba. A Sodi GT3 200-as gépekben 6,5 lóerős Honda motorok kaptak helyet, amivel könnyedén elérhető a 60 km/h-s végsebesség. Főleg ezen az új pályán.Bár gyerekkoromból komoly dodzsemes múltra tekintünk vissza apával, Meleg Mihály hangsúlyozta, ez nem dodzsem, a gokartban ütközni, lökdösődni tilos. Mert bár a gumi és műanyag borítás megakadályozza, hogy felboruljanak, egy nagyobb ütközéstől balesettveszélyes helyzet is kialakulhat.Sokadik alkalommal is kellő izgalommal ültünk a gokartba, és a mondvacsinált rutinomnak köszönhetően én indulhattam elölről. A padlógázas indulás után majdnem csúfosan ért véget a versenyem úgy az ötödik másodpercben, amikor emlékezetből próbáltam a RÉGI pályán vezetni. Még idejében kapcsoltam, és az első majd a második visszafordítót is simán vettem. Már amennyire simán lehet venni, amikor az ember időjavítási céllal ül autóba. A pálya hátsó része nem sokat változott, a közepe annál inkább, ugyanis ott is közel jártam, hogy pár kanyart a gumifalon át levágva apukámhoz érjek, aki akkor még óvatos duhajként tesztelte a gépet.Az emlékezetemben villogó 36-os (vagy éppen azon belüli) idő szinte már életre kelt és sikított a fejemben, amikor megláttam az első körös 43-as időmet. Egy gyors lehiggadás után, amely nálam a megszokottnál sokkal hamarabb jött el, elindultam a javulás útján. Már apa is veszélyesen közel ért hozzám, amit nem hagyhattam. A 8 perces futam közepén már a szememnek is tetsző eredmények virítottak a táblán, és utol is értem magam mögött apát, aki az utolsó három körre jött bele igazán a száguldozásba, volt, amikor mindössze 1 tizedre volt tőlem az óra szerint.Mindketten elégedetten szálltunk ki a kimerítő futam végén, én 37.3-as, ő 38.7-es idővel. Aztán a gokartos fiúk nem felejtettek emlékeztetni, hogy ez a pálya gyorsabb az előzőnél, így a vidámságom egy pillanatra elszállt. Pont akkor jött vissza, amikor apával egyszerre közöltük: ebből egy futam nem elég. Kezdődő hát, kar és láb izomlázzal feltüzelve gokartos tempóval hagytuk el a Szeged Pláza mélygarázsát. Én vezettem.