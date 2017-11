Amikor ágyúval lövünk a náthás verébre

Veszélyesen hatékonyak

– Az a gond, hogy az aktívan dolgozóknak nincs idejük, türelmük kivárni, amíg meggyógyulnak. Ezért bevásárolnak ezekből a vény nélkül kapható szerekből, aztán ha az egyik nem hat olyan gyorsan, ahogy szeretnék, kontroll nélkül elkezdik együtt szedni mindet. Úgy, hogy gyakran ugyanazt a hatóanyagot tartalmazzák – mondta Kormányos Szilvia szegedi háziorvos.Kormányos Szilviát egy frissen megjelent francia kutatás eredményei kapcsán kérdeztük.A legnagyobb francia fogyasztóvédelmi magazin 62 vény nélkül kapható nátha, köhögés, megfázás, torokfájás és gyomorpanaszok elleni szert tesztelt orvosok és gyógyszerészek bevonásával.Arra a megállapításra jutottak, hogy ezek közül 28-féle készítményt erősen ajánlott kerülni, mert használatuk sok esetben többet árt, mint használ. A Franciaországban tesztelt és feketelistára tett, vény nélküli gyógyszerek egy része nálunk is kapható, és a tévéreklámoknak köszönhetően igen népszerű.

Mértékletesség és háziorvosi tanácsok

Tényleg kérdezze meg gyógyszerészét!

A vizsgálatban részt vevő szakemberek megállapítása szerint a megfázás elleni, több hatóanyagból álló gyógyszerkoktélok egy része annyira erős dózisokat tartalmaz, mintha ágyúval lőnénk verébre. Hatékonyságuknak is részben ez a titka. Viszont a túladagolásuk komoly mellékhatásokat okozhat – a szívproblémáktól az ér- és idegrendszeri zavarokon át a szédülésig és szélütésig.– Nehéz jó megoldást találni, de nem lenne baj, ha szigorítanák, mi kerülhet vény nélkül forgalomba – vélte a szegedi háziorvos, aki szerint például hiába teszik vénykötelessé az egyik fájdalom- és gyulladáscsökkentőt, ha abból a szerből a feleakkora dózist tartalmazó már vény nélkül megvásárolható.Arról nem is beszélve, hogy nem lehet elvárni se a betegektől, se az orvosoktól, hogy egy kis láz miatt is az ügyeletre vagy a háziorvoshoz kelljen szaladgálni.– Én is szoktam javasolni ilyen vény nélküli szereket, de nagyon fontos, hogy mértékkel szedjék a betegek – mondta Kormányos Szilvia. Hozzátette, háziorvosként tisztában van páciensei alapbetegségeivel és az azokra felírt egyéb gyógyszerekkel is. Így figyelmeztetni is tudja őket, hogy mit mivel ne kombináljanak.– Önmagában nem gond, ha ilyen vény nélküli gyógyszereket szednek a betegek, de tudni kell, hogy az ebben lévő hatóanyagoknak van egy maximális dózisa, és nem mindenki elég tájékozott ezzel kapcsolatban – mondta el Mód Péter, a szegedi Kabay patika vezetője.Megjegyezte, néhány hónapja éppen hasonló megfontolásból vették ki a patikán kívül is árusítható szerek közül a paracetamol tartalmúakat, amelyek túladagolása például májproblémákhoz vezethet.– Igaz, hogy kicsit elcsépelt a gyógyszerreklámok végén elhangzó „Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!" forma, de igenis tegye meg a beteg, és mondja el, hogy mit szed még amellett, amit nálunk megvásárol! Egy lelkiismeretes gyógyszerésznek mindig kell, hogy legyen ideje a válaszadásra.Ez is része az úgynevezett gyógyszerészi gondozásnak. Ha valaki egyébként a vényköteles gyógyszereivel együtt vásárol vény nélkülieket is egy patikában, akkor látjuk is, szedhetők-e ezek együtt, és figyelmeztetjük, ha kell.

Lehet, hogy emiatt egy- két perccel többet kell várniuk a többieknek, de több türelmet kell tanúsítanunk egymás iránt, mert így nagyon sok esetleges gyógyszerkölcsönhatás, gyógyszertúladagolás előzhető meg – hangsúlyozta a patikavezető.Hozzátette: mind az OGYÉI hatáskörébe tartozó gyógyszerfelügyelet, mind a patikusok szakmai felkészültsége európai viszonylatban is magas színvonalú, a gyógyszerekre vonatkozó rendeletek pedig kellőképpen szigorúak. Ezért, ha bármilyen egészséget veszélyeztető probléma merülne fel egy-egy hatóanyaggal kapcsolatban, akkor a szükséges intézkedéseket a hazai hatóságok megteszik.– Szoktam, például láz- és fájdalomcsillapítót, megfázás elleni készítményeket, de szerencsére ritkán vagyok beteg. Először otthon kezelem magam, ha van valami, nem szaladok minden kis gonddal orvoshoz, mert nincs rá idő.– Persze, leginkább fájdalomcsillapítót, magnéziumot és B6-vitamint. Mindig megtartom és elolvasom a betegtájékoztatót alaposan, és be is tartom az utasításokat. Csak akkor veszem be őket egyébként, ha muszáj.– Igen, szoktunk, fájdalomcsillapítót, esetleg savlekötőt, vagy hasfogót. Orvosként úgy látom, hogy sok olyan hatóanyag van ezekben, ami életveszélyes állapotot tud okozni, és sokan nem elővigyázatosak velük kapcsolatban.– Igen, fájdalomcsillapítót esetleg. Szerencsére ritkán vagyok beteg, csak baleset miatt voltam orvosnál eddig. A családban sem jellemző a betegség, így maximum fájdalomcsillapításra van szükség néha otthon.