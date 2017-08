Amulett a kiszáradástól pusztulhatott el - többen tudhattak a lovak szenvedéséről

Nem tudni, hogy mitől pusztult el

– Jöjjenek be, nézzék, még önitatójuk is van a lovaknak – Barna István készségesen vezetett bennünket az udvaron át, a trágyakupacokon keresztül az istállóba. Barna szerint mindegyik lónak volt enni- és innivalója is, ők mindent megtettek az állatokért.Kedd reggel hívta egy homokpusztai szomszéd a hatóságokat, de értesítették az egyik állatmentő alapítványt is, hogy egy Sándorfalvához közeli tanyán éheztetik a lovakat. Kiderült, hogy két ló, amelyeknek fővárosi gazdája a karám tulajdonosának testvére, életveszélyes állapotban van, a többi hat állat, ha nincs is jó állapotban, mégis egészséges. A két állatot azonnal elszállították, egyikük, Amulett, az öreg versenyló másnap reggelre elpusztult. A csikót az alapítvány gondozza. A maradék hat ló, amelynek a gazdája a terület tulajdonosa, szerda estig még a helyén maradt.A bennünket fogadó férfi lába megsérült, de láthatóan azt sem gondozza senki. Barna István szomszédja, a hat megmaradt ló tulajdonosa, amíg ott voltunk, nem jött ki a házból. – Nem bír kijönni – magyarázta Barna biccentve a ház felé úgy, hogy mindenki tudta, miért nem tud kijönni. Kettejükre bízták a lovakat.– Olyan mértékű folyadékvesztés történt, amit aligha élhetett túl – ezt már Krajcsovics László állatorvos magyarázta. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy több napja mozdulatlanul fekhetett Amulett a tűző napon, annyira kiszáradhatott, hogy már a sejtjei is elpusztultak. – Valakinek meg kellett volna itatnia, etetnie, felállítania, ha magától nem tud – Krajcsovics szerint sajnos későn érkezett a mentőalakulat. A „mentők" kiérkezése után az öreg Amulettet óvatosan Cselovszkiék közeli tanyájára szállították, mivel a további gondozást vállaló, dunántúli telephelyéig nem bírta volna ki a szegény pára. – Nálunk pusztult el másnap reggelre – meséli Cselovszki Richárd, aki szintén több lovat tart a tanyáján, de még nem látott egyet sem ilyen állapotban, pedig beteg állatot már eleget látott. – A kiscsikó negyven centivel volt kisebb kortársainál, egy nagyobb méretű kutyához hasonlított – tette hozzá Cselovszki.– Szerda este elvitték a többi lovat is – ezzel fogadott bennünket tegnap Barna István, aki a lovakat gondozta a homokpusztai tanyán. Nyolc ló közül kedden csak az életveszélyben levőket szállíttatták el, de szerda este már a többit is.Barna Istvántól megtudtuk, hogy a többi lovat Dudás Zoltán vitette el. A helyi jobbikos képviselő elmondta, hogy a Falvi Betyárok Lovassport Egyesület vezetőjének területére vitték a lovakat, hogy megelőzzék a további bajokat, közben Dudás a saját lovát is, amit szintén ebben a tanyában gondoztak, elszállíttatta. – A rendőrség ezeket a lovakat nem vonta eljárás alá, a gazda belátta, hogy szüksége van segítségre – állította Dudás Zoltán.Barna István úgy emlékezett a szerda estére, hogy ő maga ellenállt volna annak, hogy a lovakat elvigyék, de vele nem álltak szóba Dudásék.– Nem az önkormányzat vitte el a lovakat? – Rédei Éva, a Bottyán Equus Alapítvány képviselője meglepődött, amikor arról szerzett tudomást, hogy helyi civilek fogták magukat, és elszállították a még egészséges lovakat. – Abban állapodtunk meg, hogy a vizsgálat végén akár meg is szüntetik az állattartást ezen a helyen, erről az önkormányzat gondoskodik majd – hangsúlyozza az állatmentő, aki nem bízik abban, hogy jó kezekben vannak a lovak. Szerinte a képviselő csak menti, ami menthető.– Ő is ott tartotta a lovát, csak látta, hogy mi zajlik ott? – Rédei Éva szerint a lovak tartását szabályozni kellene. Egy önkormányzatnak tudnia kellene arról, hol tartanak lovakat, a hatósági állatorvosoknak pedig figyelemmel kellene kísérniük a körzetükben levő lovak állapotát, akkor hasonló ügy nem fordulhatna elő.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól annyit tudtunk meg, hogy állatkínzás vétségének alapos gyanúja miatt indult nyomozás.