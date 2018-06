Amurt fogott Áder János a Maty-éren

A villámlás miatt fél órára félbe kellett szakítani a versenyt a Magyar Horgászat Nagyköveteinek VI. Találkozóján és Horgászversenyén a Szeged melletti Maty-éri evezőspályán csütörtök délelőtt. Az eső a verseny kezdetétől pont a lefújásig esett. Ez az időjárás hatott a halak étvágyára is, szerényebb volt a zsákmány, mint amilyen itt szokott lenni.A rendezvény célja a horgászat népszerűsítése, profi versenyzők, Európa- és világbajnokok és azok támogatói mellett ezért vesznek részt a versenyen ismert emberek is. A Maty-éri versenyen összesen mintegy hatvanan voltak. Áder János köztársasági elnök balján Reviczky Gábor színművész, kicsit távolabb Straub Dezső színművész, Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok, Cseh László világ- és Európa-bajnok úszó, Besenyei Péter műrepülő versenyző várt a kapásra.A legtöbben pontyot fogtak. A köztársasági elnök az elején akasztott egy halat, de az lefordult a horogról. Közvetlenül a verseny végén aztán egy közel háromkilós amurt fárasztott ki és terelt szákba.Az elnök lapunk kérdésére azt mondta, bebizonyosodott, hogy jó döntés volt 2016-ban megszüntetni a természetes vizeken az üzemszerű halászatot. Azóta többet fognak a horgászok, és többen is váltanak engedélyt. A felvetésre, hogy így tiszai, balatoni halat ma csak az ehet legálisan, akinek horgász van a családjában, Áder János azt mondta: már 2016 előtt is tógazdaságokból, s nem a természetes vizekből származott a magyar fogyasztók tányérjára kerülő halak 90 százaléka.