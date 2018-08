Angela Merkelnek is főzött a mórahalmi Colosseum séfje

Jenei András most a mórahalmi Colosseum Hotel vendégeinek csillogtatja főzőtudományát.

Fotó: Török János

– Pályázni kellett, több szűrő volt, leellenőrizték, hogy jó fiú voltam-e gyerekkoromban, teljes körű nemzetbiztonsági átvilágításon estem át, és még a szomszédjaimat is kikérdezték – mesélte a budapesti Jenei András , akivel a mórahalmi Colosseum Hotel bárjában beszélhettünk, András ugyanis 2015 óta az Accent szállodalánchoz tartozó szálláshely séfje. De addig kalandos út vezetett, amelynek egyik emlékezetes állomása volt a berlini magyar nagykövetségen eltöltött hét év 2004 és 2011 között.– A magyar kormányfőket mind megetettem. Megvolt Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon is, de természetesen Merkel asszony is – viccelődött a jó kedélyű séf. Jenei András sokat forgolódott a konyhában édesanyja szoknyája körül, így ragadt rá a konyhai tudomány. Úgy volt vele, enni úgyis mindig fognak az emberek, ezért a szakács szakma elég jónak tűnt számára. Az egyik fővárosi vendéglátóipari szakközépiskola elvégzése után, 1991-ben egyből a mély víz, a honvédség következett. – Belekóstolhattam a nagy konyha világába, hiszen a laktanyában több ezer főre kellett főzni. Később a Thermal Hotel Hévízben húztam le nyolc évet, ahol végigjártam a ranglétrát, a műszakvezetőségig vittem. 1998-ban az akkor még legendás Kárpátia étterembe kerültem, ahol 2002-ig dolgoztam – idézte fel pályája állomásait időrendi sorrendben a séf.Bár erre nem annyira büszke, de a Balatonon is lehúzott egy szezont, mert mint fogalmazott, Balaton nélkül nem vendéglátás a vendéglátás. – 2003-ban visszakerültem a Kárpátiába, majd 2004-ben kikerültem Berlinbe a magyar nagykövetségre – folytatta. Ekkor került sor az igen alapos nemzetbiztonsági vizsgálatra. A követségen eltöltött évek alatt Jenei a magyar kormányfők mellett a német kancellárokat és a tartományi miniszterelnököket is lenyűgözte magyaros főztjével.

A kétfős reggelitől az 500 személyes fogadásig mindent csináltam. Teljesen magamra voltam utalva a bevásárlástól az elkészült étel tálalásáig. Angela Merkel asszony nagyon szereti a magyaros ételeket, de nem volt kifejezett kedvence. Az egykori német kancellár, Helmut Kohl a gulyásért, Gerhard Schröder kancellár pedig a paprikás csirkéért volt oda

– mesélt a német kormányfők kedvenceiről.Jenei András 2015 óta irányítja a mórahalmi Colosseum Hotel konyháját, de vasárnap a Homokháti búcsú résztvevőinek és zarándokainak 120 kiló bivalyhúsból és 40 kiló burgonyából készített közel ezer adag bivalygulyást, amivel a szálloda járult hozzá a városi ünnepélyhez.