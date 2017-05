Anger Zsolt a SZIN hivatalos arca (videó)

Egy nyolcrészes különleges sorozat forgatását fejezte be Anger Zsolt Szegeden. A napfény városból származó kiváló színész a filmetűdökben elmondja, hol csajozott először, melyek a legjobb szegedi helyek, és mivel készüljön, aki nyár végén a SZIN-re érkezik. Anger Zsolt vállalta ugyanis, hogy idén ő lesz a Szegedi Ifjúsági Napok arca – nem is akármilyen.„KisSZINeim, megtanítok nektek egy-két dolgot, hogy ne legyetek agyagagyúak, ha a nyár utolsó hosszú hétvégéjén végül is ide enne a fene benneteket" – foglalja össze sajátos stílusában a Comet-díjra is jelölt Anger Zsolt, miről is forgatott a minap Szegeden.Anger Szegedről indult, így nem volt nehéz rábeszélni, hogy a majd fél évszázada Szeged nevével összenőtt SZIN arca legyen. Ő pedig volt olyan jó arc, hogy elmondja ország-világ előtt, mi is a SZIN és a szegedi bulizás lényege.A „filmsorozat" május 29-én indul a fesztivál Facebook-oldalán, itt pedig egy kis ízelítő, főleg azokból a részekből, amik a videókból kimaradtak.