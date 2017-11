Anonim HIV-szűrés és ismeretterjesztés a TIK-ben

– Az AIDS elleni legjobb fegyverünk a megelőzés, de ehhez információra van szükség – magyarázza Kelemen Nándor Richárd orvostanhallgató, a rendezvény egyik szervezője, a SCORA-szekció elnöke. – Az interaktív játékok, amelyek résztvevői között nyereményeket sorsolunk ki, és az előadások a tévhitek eloszlatását is szolgálják: fontos, hogy a HIV-pozitív embereket ne stigmatizálják értelmetlenül. Igyekszünk minél több középiskolást is elérni: idén a Krúdyból és a Móravárosiból érkeztek osztályok.



Az AIDS-nap szervezőpartnere a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya is: ők is felhívják a figyelmet a megelőzésre, valamint az ingyenes, anonim HIV-szűrés lehetőségére, amit a TIK-ben is szerveztek. Az egyik előadó, dr. Nacsa János HIV-kutató az USA-ban foglalkozott az AIDS-vakcina fejlesztésén: elmondta, hogy jelenleg az oltást Thaiföldön tesztelik, ahol negyvenszer könnyebben fertőz a HIV E típusa. A vakcina az első évben 60 százalékos védettséget ad, ez a későbbiekben felére csökken.



Kevesen tudják (noha Wikipédia-oldala is van), hogy él egy teljesen gyógyult HIV-fertőzött Amerikában, Timothy Ray Brown. Leukémiája miatt életmentő műtétet, csontvelő-átültetést hajtottak rajta végre. A beültetett minta HIV-rezisztens volt, azaz egy skandináv mutáció miatt teljesen ellenálló volt a HIV-vírussal szemben. (A teljes HIV-rezisztenciáért felelős génekkel Magyarország lakosságának egy százaléka rendelkezhet, a skandináv országokban ez 2,5 százalék is lehet.)



Brown összes eredménye HIV-negatív lett a beavatkozás során: a példáján felbuzdulva idén már köldökvér-transzplantációt hajtottak végre HIV-pozitív embereken. Nacsa János szerint legfeljebb fél év múlva nyilvánosságra hozzák az eredményeket – kiderülhet, hogy tévesen tartottuk gyógyíthatatlannak a HIV-fertőzés következtében kialakult AIDS-et. Optimista előrejelzések szerint ezzel a módszerrel olcsóbb lenne a műtét, mint egyévnyi kezelés.