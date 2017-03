Magyarországon hiánypótló és nemzetközileg is kiemelkedő anyagtudományi felületvizsgáló központot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) uniós támogatással - tájékoztatott a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.



A támogatásból olyan műszerparkot vásárolnak, amelynek egy része Magyarországon hiánypótló, másik része pedig nemzetközi szinten is kiemelkedő színvonalú. A Szegeden anyagtudományi területen működő kutatócsoportokban egyrészt különböző nanoszerkezeteket állítanak elő, illetve ezek jellemzését végzik el. Eddig nem volt lehetőségük arra, hogy in situ vizsgálják e nanoszerkezeteket, vagyis magáról a kémiai folyamatról és az abban résztvevő határfelületek tulajdonságairól annak lezajlása közben kapjanak információkat. A központban számos új eszközt használhatnak majd a kutatók: a többi közt atomi rétegleválasztásra alkalmas készüléket, illetve egy Európában is egyedi folyadék- és gázfázisú vizsgálatokat közvetlenül az elektronmikroszkópban lehetővé tevő reakciócella-családot.



A SZTE kutatói olyan modellrendszereket és gyakorlati felhasználással is kecsegtető nagyfelületű anyagokat állíthatnak elő és vizsgálhatnak, amely eddig nem volt lehetséges. A kutatások során garantáltan ugyanarról a térrészről nyernek egy időben topográfiai és kémiai információt. A 2020 elejéig tartó projekt során úgynevezett tiszta labort is létrehoznak, ahol a szálló részecskék koncentrációja kellően kicsi ahhoz, hogy ne zavarják a felületi struktúrák kialakítását és vizsgálatát. Kónya Zoltán professzor, a projekt szakmai vezetője úgy fogalmazott, a Magyarországon egyedülálló eszközparkkal egyszerűnek tűnő kérdésekre kaphatnak új válaszokat a szakemberek; olyan alapvető rendszereket vizsgálnak majd újra, amelyről már nagyon sok tudást gyűjtöttek össze, de a friss eredmények új irányokba terelhetik a kutatások menetét.