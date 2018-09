Anyatej: kevesen adnak Szeged környékén, de jut belőle mindenkinek

Szélpál Judit az anyatejgyűjtő állomásról és egy édesanyától közvetlenül is kap anyatejet kislánya számára. Egyikért sem kell fizetnie. Fotó: Frank Yvette

Több mint ötven gyerek kap az összegyűjtött anyatejből

A legkisebbeknek ez a legnagyobb segítség

Zsombor négy napig kapta más anyukák tejét - a két hónappal hamarabb világra jött apróságnak ez nagy segítség volt. Fotó: Karnok Csaba

Lehetnek kockázatok

A gyűjtőállomáson keresztül most 26 anya naponta összesen 11-12 liternyit tejet biztosít azoknak, akiknek egyáltalán nincs. Fotó: Frank Yvette

– Háromhetes koráig tudtam szoptatni Lucát, aztán a stressz miatt elment a tejem – kezdte történetét Szélpál Judit. A fiatal anyuka már ekkor elhatározta: nem ad kislányának tápszert, kerül, amibe kerül, anyatejet szerez neki.– Elég szomorú, de semmiféle tájékoztatást nem kaptam arról, hogyan tudnám ezt elintézni. Egy barátnőmet kérdeztem meg, akiről tudom, korábban adott le tejet, hogy hol juthatnék hozzá. Ő mondta, hogy az anyatejgyűjtő állomáson. Azt pedig el sem mertem hinni, hogy ingyen kapom, hiszen tudom, hogy az anyatej nagyon drága. Ma sem értem, hol ebben a biznisz – nevetett az édesanya. Hozzátette: kislányának egy liter tejet írt fel naponta az orvos, így az állomás mellett, ahol egy üveggel kaphat mindenki, egy édesanyától háztól házig szolgáltatásban is kap tejet. Ezért szintén nem kell fizetnie.A szegedi anyatejgyűjtő állomásról jelenleg naponta 30-40 anyuka visz el tejet. Akinek ezt az orvos receptre felírja, mert nincs neki vagy nem szoptathat, ingyen juthat hozzá az értékes táplálékhoz. Mivel mindenkinek adni kell, aki igényli, a mennyiség attól függ, mennyi gyűlik össze. Most 26 anya látja el Szegedet és környékét, ők naponta összesen 11-12 liternyit biztosítanak azoknak, akiknek egyáltalán nincs. Mindenkihez házhoz mennek 1-2 naponta, még Mórahalomról is hoznak be tejet az egyetem használatában lévő autóval. – Évekkel ezelőtt jóval több volt ennél, előfordult, hogy közel 30 liter is összegyűlt naponta – mondta el Orvos Hajnalka, a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika újszülött osztályának vezető professzora.– Most viszont már a fejést nem tartják olyan fontosnak a szakemberek, mint korábban, inkább az igény szerinti szoptatást preferálják. Így csak azok az anyukák gyűjtik össze és adják le tejüket, akiknek zavaróan sok feleslegük van.Az egyetem két és fél éve bevezette, hogy az összegyűjtött anyatejből napi másfél-két liternyi mennyiséget kap a koraszülött intenzív osztály. Számukra külön gyűjtik azoktól az édesanyáktól, akiknek 3 hónapos vagy annál fiatalabb kisbabájuk van, hiszen a tej összetétele a baba életkorának megfelelően változik.Ebből kapott négy napig például Zsombor is, aki szeptember 5-én, két hónappal a kiírt időpont előtt született meg.– Amíg nem volt saját tejem, más anyukákét kapta, amiért nagyon hálás vagyok, hiszen neki különösen nagy szüksége van minden cseppre. Szépen is fejlődik, már 1270 grammos – mondta Honfi Nikoletta. Az édesanya azóta szorgalmasan feji kisfiának az anyatejet, amelyet egyelőre csak szondán keresztül tudnak adni neki, hiszen amíg légzése nem tökéletes, nem szophat. De tegnap már megismerkedett a cumisüveggel: megmutatták neki, hogy ha nagy lesz és ügyes, akár már abból is ihat majd.A másfél-két liternyi anyatej tehát a legjobb helyre kerül mindennap, az ezen felüli mennyiséget osztják szét az anyatejgyűjtő állomáson. Fejenként két deciliter jut mindenkinek belőle. Ez csak pótlásra elég, de már egy tápszeres étkezés kiváltása is sokat jelenthet, hiszen az anyatej erősíti az immunrendszert és jót tesz az emésztésnek. Aki ennél több tejet szeretne babájának – ahogyan Judit is – háztól házig szolgáltatásban is kérhet. Ez azt jelenti, hogy az egészségbiztosítóval szerződött édesanyák közvetlenül is átadhatják felesleges tejüket olyanoknak, akiknek erre szükségük van. A literenkénti 2700 forintot így is kifizeti nekik az állam, aki kapja, annak pedig ebben a formában is ingyenes.– Ennél a módszernél kockázatot jelent, hogy az átadott tej nincs bevizsgálva, nem tudni, hígították-e valamivel, illetve nincs pasztörizálva sem. Ezeket az anyatejgyűjtő állomáson megteszik – hívta fel a figyelmet Baloghné Fűrész Veronika, a Szegedi Tudományegyetem Védőnői Alapellátási Egység vezető védőnője. Az anyatejgyűjtő állomásoktól távol eső kistelepüléseken élőknek viszont, akik nem tudnak bejárni Szegedre vagy Hódmezővásárhelyre, nagy segítség ez a lehetőség is.Mivel az anyatejért az állam jó pénzt fizet, és az azt adó anyukáknak otthonukból sem kell kimozdulniuk, hogy segítsenek, a „feketepiaci" kereskedelem viszonylag ritka. Mivel azonban naponta csak 8 deciliternyi tej adható le hivatalosan, előfordulhat, hogy valaki ezt is megpróbálja. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az így vásárolt anyatej mindig nagy kockázatot rejt: amellett, hogy a tej minősége nem ellenőrzött, az sem biztos, hogy a kismama átesett a tejadáshoz szükséges egészségügyi vizsgálatokon. Ebben az esetben pedig saját kisbabáját is veszélyeztetheti, aki nem ellenőrzött helyről visz neki anyatejet.