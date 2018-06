Apák napjára hangolva: Apa póni és lelki társ is egyben - Jordán Adél és KAP is beszélt a családjáról

„Halála után került bennem helyre édesapám"

Az apá napját a 20. század elején kezdté el megtartani az anyá napja párjaként. Kezdeményezője Sonora Smart Dodd volt Amerikában, hogy tisztelegjen a 9 gyermekét egyedül nevelő, polgárháborús veterán édesapja előtt.

Na, ki a főnö ?

Mérce a ragadozóknak

ölcsönös a büszkeség

Istenként tekintett rá

Fiúból, férfiból szülő

Teljesen egyértelmű volt a Karinthy-gyűrűs humorista, Kovács András Péter (KAP) számára, hogy mindhárom gyermekének születésekor jelen lesz a szülőszobában. Feleségének és gyerekeinek nevét régóta találgatjá a rajongó : a stand upos ugyan óvja a nyilvánosságtól családját, a gyerekek örében eltöltött mindennapok azért sok ihletet nyújtanak előadásaihoz.Az estjein nem riad meg a tabutémáktól, az orrszívó porszívótól kezdve a kisfia hajnali vécézési szokásaiig sok té előkerül a színpadon. Nem nehéz észrevenni, hogy minden nehézség ellenére KAP „lubickol" az apaszerepben.Ennek ellenére a humoristának nem jutott ki a harmonikus apa–fiú viszonyból. – Ellentmondásos volt a kapcsolatom édesapámmal. Ő nem igazán mű ödött apaként, ezért nekem is nehéz volt rá gyermeki tisztelettel tekintenem. Ezért is igyekszem még jobban ezt a fajta apai tekintélyt megőrizni a gyerekeim felé – kezdte Ková András Péter. – Minden akartam lenni, ami ő nem volt. Furcsa módon a halála után, mikor ő már „ ívül" nem létezett, akkor idővel saját magamban kellett őt újra felfedeznem: felismerni a gesztusait, a hanglejtését, a humorát. Ezzel került helyre bennem a személye – vallotta be a művész, aki már egy 7 éves kisfiú, és egy öt éves fiú–lány ikerpár büszke édesapja.Mennyiben más példaként elöl járni a fiú és a kislány előtt? – faggattuk a nagycsaládos a humoristát. – Egészen más. A fiúkat lehet dögönyözni, lehet őket heccelni, ő pedig vissza is heccelnek. Sokszor vicces szitokparádé alakul ki velü oda-vissza. Úgy érzem, hogy egy kicsit önbizalmat szereznek abból, hogy apát finoman meg tudjá „marni", meg hogy a birkózásban tudjá próbálgatni az erejüket – de azért tisztában vannak az erejükkel meg a határokkal. A kislány meg azt tanulja meg rajtam keresztül, hogy bármit mond a férfiaknak, azok vakon engedelmeskednek neki – nevetett fel KAP.– Ha teadélutánt játszunk, ahol én rózsaszín póni vagyok, akkor én ott rózsaszín póni vagyok, és ész. Ez vicces, ezt élvezi a kislány is, mert tudja, hogy én vagyok apa, akinek van felelőssége meg komolysága, de vannak olyan pillanatok, amikor azt csinálom, amit mond – avatott be a tköznapokba. Elárulta azt is: nincsenek előre leosztott feladatok otthon, „egyenletesen és pillanatnyilag" oszlanak el a teendő . Mint mondja: türelme végtelen, a szigor azonban nem az ő asztala. – A feleségem az, aki bizonyos esetben meghúzza a határokat. Én meg vagyok az együtt érző, mert gyerekkoromból nagyon sok saját problémámra emlékszem, és felismerem, ha a gyerekek ugyanezzel üzdenek. A nagyobbik fiammal lélekben egy az egyben egyformá vagyunk, úgyhogy én vagyok a lelki társa, és én vagyok az, aki próbálja célra vezetni és a fegyelmezett életre szoktatni – mondta Ková András Péter.Bár még pici a lánya, a humorista bevallotta: néha már felsejlik előtte a lányos apá „rémálma", amikor majd egyszer udvarló próbálkoznak gyermekénél. – Megnyugtató azért, hogy van ét bátyja. Egyrészt mert így látja, hogy milyenek a fiú , és mi az a minimum, ami elvárható egy fiútól. Remélem, ő lesznek a szint, ami alá nem megy. Másrészt meg biztos vagyok benne, hogy a bátyó meg tudjá majd védeni a veszedelmes ragadozóktól – viccelődött a művész. Arra a érdésre, hogy ünneplik-e az apá napját, azt felelte: – Nem, sosem. Anyát nagy szeretettel ünnepeljü , de valahogy az apá napja felett elsiklunk, de nem is hiányzik nekem. Minden reggel, mikor felkelek, azt érzem: apá napja van.Egészen más apaképet őriz magában Jordán Adél színésznő a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Jordán Tamásról. – Ő már akkor is elismert színész volt, mikor én jöttem. Ebbe születtem bele, szóval egyáltalán nem befolyásolta a kapcsolatunkat a hírneve. Sőt kifejezetten büszke voltam mindkét szülőmre [édesanyja Lázár Kati Kossuth-díjas színésznő – a szerk.], és amikor a nézőtéren ültem, akkor mindenkinek büszkén újságoltam, hogy a szüleim vannak a színpadon – mesélte Jordán Adél.A büszkeség ölcsönös: a színésznő saját bevallása szerint az utóbbi időben érezte igazán apja elismerését. – Apukám mostanában mindig azt mondja, hogy elérkezett az az idő, amikor azt érdezik tőle: te vagy a Jordán Adél apukája? És nem fordítva, tőlem érdezik, hogy te vagy a Jordán Tamás lánya? – mondta a színésznő. Ez nem volt mindig így: – Mindig is mondogatta, hogy ő nem színészként lát engem a színpadon, hanem a kislányaként. Nem tud engem elfogulatlanul nézni, nem tudja felmérni a színészi épességeimet. Mostanában érzem, amikor már én is beérkezettebb, érettebb színész lettem, hogy már ő is el tud vonatkoztatni attól, hogy a lánya vagyok – árulta el a színésznő.A színész apa és lánya kapcsolatára a kamaszkor sem vetett árnyékot. – Apám ellen sosem lázadtam, elfogult voltam az irányába, nagyon tiszteltem és istenítettem. Szegény anyukám kapta mindet helyette is. Ez a távoli istenségkép nekem a mai napig megvan, pedig ezt nem apa generálja, mert nagyon özvetlen ember, egyszerűen csak a kezdetektől imádva csodáltam. Olyan típus volt, akkor sem kiabált velem, ha valami nagyon rosszat csináltam, tőle mégiscsak jobban tartottam, mint anyukámtól, akivel sokat kiabáltunk egymással. Tekintélye volt – írta le kapcsolatukat Jordán Adél, aki azóta teljes összhangba került édesanyjával is. Jordán Tamás már nemcsak édesapa szerepet tölt be, hiszen hat unokája van. – Nagypapaként igazán helyes, már amennyire látjuk, mert ő azért egy elég aktív, elfoglalt nagypapa. Szombathelyen dolgozik, és kicsit távol van az unokáitól, de az idő előrehaladtával egyre aktívabb benne a nagypapaság. Nemsokára például családilag, az összes unokájával özösen megyünk nyaralni, és ezt már alig várja. Örül, hogy pótolhatja az aktív nagypapasága miatt elmúlt éveket – meséli a színésznő. Mint mondja: édesapja nagyon szeretetteljes, szívesen játszik a kicsikkel, de főleg akkor találja meg velü a hangot, amikor már tudnak vele ártyázni, sakkozni, más logikai játékokat játszani. – Addig is nagyon kedves a gyerekekkel, de a mi esetünkben például a gondoskodást, meg a nevelés nehéz részét elég ügyesen átadta anyukámnak, aki pedig ezt szépen magára is vállalta – árulta el a művésznő.Jordán Adéllal egy másik édesapáról is beszélgettünk: férjéről, Keresztes Tamásról. A Jászai Mari-díjas színésszel özösen nevelik fiukat, a téves Andort. – A ét fiú sokszor szépen összefog ellenem viccesen. Ez most nagyon szórakoztat engem, bár nem tudom, hogy ez kamaszkorban is így marad-e – mondta nevetve a színésznő. Náluk sincsenek leosztott szerepek a férjével a háztartásban. – Munkafüggő, hogy ki mit csinál. Ha úgy alakul, akkor Tomi is főz vacsorát meg én is, ahogyan a fürdőszobapolcot is megcsinálja mindkettőnk, ha arról van szó. Az apá napja ünneplése azonban még nálunk sem jellemző. – Őszintén szólva eddig még nem is igazán hallottam az apá napjáról, úgyhogy eddig nem ünnepeltü . Érdekes érdés ez, mert bennem az anyá napja a szüléshez, születéshez is ötődik, főleg mióta én is szültem. Igazából ezt az apa is ugyanúgy megélheti, ha nem is a testi és hormonális változásokat, és nem is annyira gyorsan, mint a legtöbb nő. Szerintem sokuknak azért idő kell, mire ebbe belerázódnak, és a fiúból, férfiból a lelkében is apa lesz – mondta Jordán Adél.