Ápolók vigyáznak a cukorbeteg gyerekekre a szegedi oviban

Tudta?



A gyermekkori, 1-es típusú diabétesz előfordulási gyakorisága Magyarországon folyamatosan emelkedő statisztikát mutat. A 0–14 éves korosztályban, az 1989–93 közötti időszakban évente 100 ezer gyerekre csak 9 eset jutott, 1994–98 között ez a szám 10,6-re, 1999–2003 között 12,4-re, 2004–2009 között pedig már 18,3-re emelkedett. A legfrissebb adatok szerint 2016-ban 100 ezer főre vetítve 21,3-re emelkedett a cukorbeteg gyermekek aránya. Hogy Csongrád megyében pontosan mennyi az érintett gyerekek száma, nem sikerült megtudnunk. Legtöbbjüket Szegeden vagy Hódmezővásárhelyen gondozzák.

Három éve fogadják a cukorbetegeket is

– Van a táskámban mérő, miután megszúrom az ujjamat, azzal nézem meg a cukromat. Ha magas, sokat kell inni, ha alacsony, kekszet eszek – mutatta apró hátizsákját a szegedi Vedres utcai óvodában a négyéves Szaffi, aki a színpadon társaival éppen az évzáró műsort próbálta. A kislány cukorbeteg, túlélőtáskája mindig vele van. Ahogyan másik nyolc társának is, akik mind hasonló problémával küzdenek.Országosan is egyedülálló a térítésmentes ellátórendszerben, amit ebben az óvodában biztosítanak a cukorbeteg kicsiknek. Kifejezetten diabéteszes gyerekek fogadására specializálódtak: ápolónőket foglalkoztatnak, akik a nap minden percében figyelnek rájuk, és biztosítják a szakszerű ellátást.Miközben az oktatási jogok biztosa éppen a napokban fordult ajánlással Balog Zoltán emberierőforrás-miniszterhez, hogy teremtse meg a jogszabályi feltételeit a diabéteszes gyermekek óvodai és iskolai ellátásának, Szegeden előbbi már három éve adott. Aáry-Tamás Lajos viszont éppen olyan országos tapasztalatok miatt indított vizsgálatot, hogy több esetben tiltottak ki diabétesszel küzdő gyermeket az óvodából azért, mert az óvodapedagógusok nem vállalták a vércukorszintmérést és az inzulin adagolását. Márpedig 3 éves kortól kötelező óvodába járni – a cukorbeteg kicsiknek is.

Minden mozdulatukat ápolók figyelik

Teljes értékű élet

A beépített inzulinpumpa segítségével a cukorbeteg gyerekeket nem kell injekciózni – így sokkal könnyebb az ellátásuk is. Fotó: Frank Yvette

– „Szerencsés" esetben a gyerekek már iskoláskorúak, amikor jelentkeznek a diabétesz jelei, és hamar megtanulják ellátni magukat. A lányom viszont 10 hónapos kora óta beteg – mesélte Zónai Melinda. Ő járta ki annak idején, hogy legyen hová közösségbe vinnie Teodórát, kezdeményezésére alakítottak ki a Vedres utcai óvodában erre alkalmas feltételeket. Hogy minderre volt igény, jól bizonyítja, hogy 3 év alatt 8 további gyereket hoztak az óvodába. Volt, aki egy közeli településről érkezett – előző ovijában édesanyja volt bent vele egész délelőtt, délben pedig hazavitte. Ez volt az egyetlen megoldás arra, hogy a kicsi közösségben lehessen, és ellátást is kapjon.– Jelenleg négy ápolót foglalkoztatunk, így a teljes óvodai időben van, aki szakszerűen gondoskodik a kicsikről – mesélte Kalmár Zsuzsanna tagóvoda-vezető. – Ők mérik a gyerekek vércukrát, megetetik őket, ha ez indokolt, illetve meg is tanítják őket, hogyan ismerjék fel azokat a testi tüneteket, amik jelzik a vércukorszint rendellenességét, és azokat hogyan kezeljék. A nagyobbaknál pedig már csak felügyelnek, hiszen mindezt önállóan is el kell tudniuk végezni.A gyakorlatban mindez úgy néz ki, hogy az ápolók az óvónőkkel együtt bent vannak a teremben, és kísérik a csoportot, bárhová mennek. Az ő felelősségük, hogy meghatározott időközönként a gyerekek megmérjék saját vércukrukat, illetve minden mozdulatukat figyeljék, és már a legapróbb, rosszullétre utaló jelnél közbeavatkozzanak, ha ez szükséges. Mindezt azonban úgy oldják meg, hogy a gyerekek ne érezzék, hogy mások, mint a többiek. A rendszer lényege ugyanis éppen az, hogy teljes értékű óvodás életet tudjanak élni, miközben egyébként egészségügyi felügyelet alatt vannak.– Jól együtt tudunk működni az óvónőkkel. Fontos, hogy toleránsak legyenek, hiszen ha gond van, azonnal kell cselekedni – mindegy, hogy pihenőidő vagy foglalkozás van – mondta el Kovácsné Berényi Barbara ápoló. – Azzal egyébként, hogy mi itt vagyunk, az ő munkájukat is segítjük, hiszen nem kell félbeszakítani munkájukat, a többi gyerekkel zavartalanul foglalkozhatnak tovább, amíg mi megtesszük a szükséges feladatokat.A legtöbb gyereknek egyébként beépített inzulinpumpája van, így injekcióra nincs is szükségük, csupán az automatán kell beállítani, hogy az mennyit adagoljon a szervezetükbe. Az iskolakezdés azonban így is komoly kihívás elé állítja az érintett szülőket.

– Milán szeptemberben lesz elsős. Szívesen fogadják az Arany János iskolában – mesélte Szekeresné Kati. – A tanítónők is felvállalták, hogy segítenek, amiben tudnak, de elmondták, hogy nem értenek a cukorbetegséghez. Most érzem csak igazán, milyen nagy biztonságérzetet ad, hogy szakember van velük az oviban. Szeptembertől ugyanis egy kicsit magára marad.Megkérdeztük a hódmezővásárhelyi tankerületi központ vezetőjét is, találkoztak-e már ezzel a problémával, vagyis hogy olyan gyereket írattak be az iskolába, aki folyamatos kontrollt igényel. A 25 önkormányzatot felölelő tankerület vezetője, Balázs József azt mondta, egyelőre csak olyan diákjaik vannak, akik ha cukorbetegek is, iskolaidőben nem igényelnek ellátást. Szükség esetén azonban minden intézményben rendelkezésre áll a segítség, hiszen vannak elsősegélynyújtásra kiképzett pedagógusok.