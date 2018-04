Apostolok apostola - Garth Davis filmjében Rooney Mara alakítja Mária Magdolnát - filmkritika

5 csillag a 10-ből

Amikor férjhez akarták volna adni, Mária Magdolna akkor döntötte el, hogy megszökik a családjától, és csatlakozik Jézushoz, valamint a férfi követőihez. A fiatal nő egy hittel teli életre vágyott, és ezt csak a názáreti Jézus és az apostolok társaságában kaphatta meg. Elkísérte a Messiást egészen Jeruzsálemig, közös útjuk során pedig tanúja volt Jézus prédikációinak és csodás gyógyításainak. Végignézte tanítója keresztre feszítését, a kínszenvedést, majd a megváltó halálát, és később ő volt az, aki először látta a feltámadt Krisztust.A Mária Magdolna azzal a nem titkolt céllal készült el, hogy a mozivásznakon is üdvözölhessünk végre egy definitív, feminista (?) filmet a rejtélyes címszereplőről. A rendező, Garth Davis (Oroszlán) ambíciója igazán dicséretes, a végeredményt látva azonban felemás érzéseink lehetnek. A legnagyobb gond az eredeti elképzelés meg nem valósulása, vagyis az a tény, hogy a Mária Magdolna megnézése után sokkal inkább Jézusra emlékszünk vissza, mintsem a címszereplőre. Azonkívül, hogy kapunk egy röviden elmesélt háttérsztorit arról, hogy Mária nem a neki megfelelő családban nőtt fel, majd azonkívül, hogy Jézus nagyjelenetei közben Mária igéző szemekkel bámulja mesterét, nem igazán tudunk meg semmit a címszereplőről. Követi, mert szereti Jézust, végig kiáll mellette, ahogy maga a megváltó is a nő mellett. Egyetlen jelenet akad (na jó, legyen másfél), amikor úgy érezhetjük, hogy Mária egy személyben képviseli a férfiakkal egyenértékű, teljes női társadalmat. A film feminista szólamát is leginkább csak Jézus közvetíti, az asszonyok sorsáról szóló prédikációja például önmagában olyan erőteljes, mint Mária Magdolna egész jelenléte.Bátortalan alkotás Davis filmje, és ezért sajnos mindvégig megmarad mézesmadzagnak, egy jelentős, hiánypótló Mária Magdolna-film ígéretének. A címszereplőt alakító Rooney Marán ugyanakkor nem múlt semmi. Akárcsak a Jézus bőrébe bújó Joaquin Phoenix, Mara is van olyan jó színész, hogy pusztán a lénye, a tekintete elvarázsolja a nézőt. Ha valamiért tehát dicséret illeti a rendezőt, hát az a szereplőválogatás. Ha egyedül vannak a vásznon, Mara és Phoenix akkor is jó, de a közös jeleneteikben egyenesen mágikus atmoszférát teremtenek. A hangulatot erősítő zenére talán nem is lenne akkora szükség, mint amekkora szerepet szán neki Davis, mert bár gyönyörű, amit hallunk, de hangsúlyos, tolakodó mivolta miatt olykor csak a figyelmünket tereli el. Sajnos a figyelmünk amúgy is elég sokszor elkalandozik, hiszen a kevés cselekményt felvonultató játékidőt kissé túlméretezték az alkotók. Ezek persze csak apróbb hibák, amiknek talán nem is tulajdonítanánk jelentőséget, ha a film hű volna a címéhez, és valóban Mária Magdolnáról szólna. Hogy nincs elég hiteles bizonyíték a hősnő életéről? Akkor jöjjön a művészi szabadság, az egyedi értelmezés, a szubjektív vélemény, még ha botrányt okoz, akkor is! A nézőnek nem elég, ha a film végén kiírják, hogy mekkora tévhitben éltünk eddig Mária Magdolna személyét illetően. A nagy színészek és a provokatív téma ellenére Davis filmje sajnos nagyon gyorsan a feledés homályába fog merülni.