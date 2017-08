Április óta várja a nyugdíját Éva

– Bármi történhet velem, de csak sürgős esetben látnak el, mert pirosan villog a tb-m az orvosnál – mutatja Éva a háziorvostól kapott figyelmeztetést. Fotók: Karnok Csaba

– Egyetlen munkahelyen, az egyetemen dolgoztam 1975 óta. Két évet fizetés nélküli szabadságon töltöttem, mert a férjem Írországban vállalt munkát, és elkísértem, kint pedig én is kerestem állást – és ez okozza a problémát Bacsa Andrásné Éva esetében.

– Kávéra még futja – mondja derűsen Bacsa Jánosné Éva. Nincs oka a vidámságra. Fotó: Karnok Csaba

Ugyanis hiába számoltatta ki két éve a nyugdíjbiztosítónál, mennyi lesz a járandósága. Hiába adta be az összes itthoni és külföldi papírját az ügyintézéshez. Ahogy a hivatal megállapította, április 20. óta nyugdíjas, ám azóta egy fillér ellátást sem kapott. Mostanra szinte az összes tartalékukat felélték a férjével. És ami legalább ennyire aggasztó, hogy az asszony tb-je sem működik. A háziorvosa is figyelmeztette erre, és a klinikán is szóltak neki, ahová rendszeresen jár vizsgálatokra. Ha bármi nagyobb baja lenne, csak pénzért látnák el.

– Szerencsére a férjemre támaszkodhatok, de lassan feléljük a tartalékainkat – mondja Éva, miközben unokájukkal, Emíliával játszottak. Fotó: Karnok Csaba

– Értem én, hogy a Ratkó-korszakban születtem, sokan vagyunk, tovább tart az ügyintézés. Azt is értem, hogy minden adatot ellenőrizni kell. De addig is nem lehetne átmenetileg egy minimális előnyugdíjat megállapítani? – kérdezte az asszony, aki rendszeresen végigtelefonálja a hivatalokat, és megkérdezi, hol tart az ügye. Már ha sikerül elérni valakit, de akkor csak addig jut, hogy a fővárosi kormányhivatalhoz tartozik a külföldi munkavállalás miatt. Ott nem vették fel a telefont. Éva kétségbeesett tehetetlenségében fordult szerkesztőségünkhöz: – Rémálom. Haljak éhen? Vagy menjek világgá?

Feltettük kérdéseinket az illetékes Budapest Főváros Kormányhivatalának és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak is. Arra nem kaptunk választ, hogyan lehetne felgyorsítani az ilyen folyamatot. Bár Éva meghatalmazást adott az adatai kezelésére, a fővárosi kormányhivatal múlt szerdán azonban azt írta: „olvasójuk nyugdíj-megállapítással kapcsolatos ügye folyamatban van, további információt jelenleg nem áll módunkban adni. Mindazonáltal arról tájékoztatjuk, hogy hivatalunk az ügyintézési határidők betartása mellett négy napon belül postázza a határozatot Bacsa Andrásnénak".Olvasónkkal együtt várjuk a fejleményeket.