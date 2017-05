Apukák és fiúk gyereknapoztak a tűzoltóknál

Nyitásra megtelt zsivajjal a gyereknapi nyílt napra a Napos úti tűzoltólaktanya. Aki valaha is tűzoltó szeretett volna lenni, vagy épp most kezd ez után a hivatás után vágyakozni, kipróbálhatta az egység járműveit, eszközeit.



A hároméves Csányi Gergő elegánsan feszített a gyerekeknek kikészített piros műanyag tűzoltósisakban, miközben édesapja papírból igyekezett "nínóautót" kivágni neki.



Tömegeltek a kicsik és nagyok a fecskendős autók körül, bennük és rajtuk. A darus kocsik vezetőfülkéje is nagyon vonzotta a fiatalembereket, és nagy népszerűségnek örvendett a vízimentők motorcsónakja.



Vízsugárral lőtt célba a domaszéki Vőneki család; Zétény, Csanás és Hunor is ügyeskedett szülői segítséggel. Lányokat többnyire a létrás kocsinál láttunk, a négyéves Kermeci Bella pedig az elsősegély sátornál gyógyított egy mackót. A kislány elárulta, doktornéni lesz, ha nagy lesz, és gyerekeknek segít majd.