Árad a Tisza, de nem lesz rakpartzár

A csapadékos időjárás hatására a Felső-Tisza és mellékfolyói is áradásnak indultak, így az Alsó-Tiszán is árhullám érkezik. A vízállás kedd reggel Csongrádon 455, Mindszenten 468, Szegeden 401 centiméter volt, a rakpart szintje 580 centiméter magasan van.

Az elmúlt hét folyamán a Tisza vízgyűjtőjén és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) területén is komoly mennyiségű csapadék esett. A Maros vízgyűjtőjére 18 milliméter csapadék hullott, míg az igazgatóság területét ez idő alatt 30 milliméter körüli csapadék áztatta. Az elmúlt két napban további csapadék nem hullott. A következő napokban viszont újabb 6-8 milliméter csapadék várható a Felső-Tisza és a Bodrog vízgyűjtőjére, amire a folytatódó lehűlés következtében hó formájában lehet számítani.A Dél-Alföldre péntekig számottevő csapadék nem várható.Az Alsó-Tiszán a következő napokban közepes intenzitású áradás várható. A tetőzés Csongrádon és Mindszenten jövő hét elejére tehető, az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint alatti vízállással. Az Alsó-Tisza szegedi tetőzését a Maros és a Hármas-Körös tetőző árhullámainak levonulása is befolyásolhatja, amelynek hatására Szegeden hamarabb, már a hét végén bekövetkezhet a tetőzés, itt is I. fokú árvízvédelmi készültségi szint alatt. A Maroson csak kisebb árhullám érkezik működési területünkre, nem várható magas vízállás a folyón. Szegeden biztosan nem lesz szükség a rakpart lezárására.