Áradás: készülnek, de egyelőre nem aggódnak a Tisza partján

– A negyedszázad alatt pontosan 12 árvizet éltem át, a 2000-es és a 2006-os volt a legkeményebb

– Ha 580 centiméter körül tetőzik, elméletileg nagy gáz nem lesz, az a kérdés, milyen intenzitással apad. Mert ha erre a magas vízszintre rájön még egy árhullám, akkor uszoda lesz

– Reméljük, megáll az áradás a hét elején. De mint tudjuk, a remény hal meg utoljára – kezdte Bálint Péter, a Vígmatróz kikötő és söröző tulajdonosa. A fiatalember édesapja, János segítségével a pallóval megemelt bejárót tovább kellett, hogy magasítsa, a deszkák mellett egy kerékpártartóval oldották meg a feladatot.A Tisza hazai szakaszán Vásárosnaményig apad, lejjebb árad. A duzzasztásmentes szakaszokon Tiszabecsnél alacsony, Tivadar és Dombrád között közepes, lejjebb magas vízállású. A Záhonytól kezdődő szakaszon a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja.Mint megírtuk, szombat hajnalban a második árhullám érkezése miatt ismét lezárták a Huszár Mátyás rakpartot (2018. április 6.:). Múlt csütörtök reggel Szegednél a Tisza vízállása 528 centiméter volt, hétfőn 14 órakor már 569 centiméternél állt a víz. A rakpart 560 centiméter magasan van, ezt április 7-én, szombat reggel lépte át egy centiméterrel a víz.Jelenleg a rakpartról a vízirendőrség felé vezető részt nyaldossa a víz, hatalmas mennyiségű szemetet sodorva. A feljáró alatt a hajléktalanok lakhelyét is ellepte a víz, amely a szemét mellett ürülékkel keveredett.– Nekem létkérdés a folyó vízszintje – mondta Muszka Zsuzsa, aki Suzukijával és kutyájával a Sárgán, a part közvetlen közelében lévő nyaralóját jött ellenőrizni hétfő délelőtt. – A Kárpátokban rekedt hókészlet 90 százaléka elolvadt, de ilyenkor figyelni kell a Duna áradását is, ami visszaduzzaszthatja a Tiszát, és a csapadék is befolyásolja a vízállást. Visszaköltözésről még szó sincs, csak szellőztetni jöttem – magyarázta az asszony, akinek 25 éve van üdülője a Sárgán.– mesélte Zsuzsa, akinek kertjében már fához kötve pihen a csónak, ha mégis jönne egy nagyobb víz, ne ússzon el.– Egyelőre nem tudja senki, jön-e biztosan a következő árhullám. Ennél följebb már nem tudnék jönni – mutattaa házához vezető mólót a Horthy csónakház tulajdonosa, Ótott Ferenc, aki az úszómű közelében, a Tiszán ringó épületben lakik. Ótott a parton heverő ladikról sepregette a faleveleket. – Ha még följebb nyom minket a víz, majd ezzel gondolázok a parttól a házamig – mutatta nevetve.Egyelőre nem aggódnak az Öreg Kőrössy Halászcsárdában sem. Hétfő délben telt házas volt a kerthelyiség, kiváló kilátás nyílt a félelmetesen sebes sodrású folyóra.– fogalmazott ifj. Kiss Tibor, a csárda tulajdonosa. – Mi 620 centinél kezdünk pakolni – tette hozzá.Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint szerdáig emelkedik a Tisza vízszintje, akkor éri el az 579 centimétert, de apadni ezután sem kezd azonnal, a szakértők szerint hosszan tetőzik, hetekig maradhat a magas vízszint.A Vígmatróz kikötő és söröző tulajdonosa, Bálint Péter és édesapja, János (képünkön) egy biciklitartóval és deszkákkal magasította meg a pallót, hogy be tudjanak járni a vendégek az úszóházra. Fotók: Török JánosMuszka Zsuzsa 25 éve üdülőtulajdonos a Sárgán. Alaposan felkészült az árra, csónakját már kikötötte a fához.Ifj. Kiss Tibor, az Öreg Kőrössy Halászcsárda tulajdonosa még nem aggódik. 620 centiméteres vízállásnál kezdenek el pakolni.