Áram és víz nélkül várják a hideget, fából készült ajtókkal, ablakokkal tüzelnek

– Hiába mondom bárkinek, hogy olcsóbb, mintha fával fűtene, nem hallgatnak rám – mondta Simonné Zsuzsa.– Én utálom a kandallót, szerintem tűz- és balesetveszélyes. A szél visszafújhatja a szén-monoxidot, ezért nem tartom biztonságosnak – érvelt Simonné Zsuzsa, a szegedi Sárga üdülőtelep egyik állandó lakója. Többen rendkívül egyszerű körülmények között, a telepen vészelik át a telet, ahol a hónap végén a vizet is elzárják.– Megoldjuk a dolgot. Inkább a vízhordás nehezíti meg télen az életünket. Elektromos fűtőtestünk és kandallónk is van. Most még csak az elektromos fűtés megy, a kandallót csak a nagy hidegben gyújtjuk be. A tavalyi mínusz 20 fok az nagyon kemény volt. Jönnek már be a macskák is este, az azt jelenti, hogy hideg lesz – magyarázta Grünczweig Jánosné Etelka, a két jól megtermett házőrző, Gömbi és Kajla folyamatos csaholása mellett. Etelka élettársa, Szabó László már megfázott, ezért az asszony inkább nem invitált a kapunál beljebb minket. Amikor elzárják a vizet a Sárgán, esővízzel mosnak. A főzéshez, iváshoz szükséges vízért pedig kétszer-háromszor fordulnak az egyik közeli kocsmánál. A pár már tíz éve lakik a Kiskőrössy Halászcsárdától jobbra lévő sor első házában.Kicsivel feljebb, a Sárga „főutcáján" él öt éve Zsuzsa. A jó kedélyű asszony először szabadkozott, hogy őt mindenki ismeri a városban a piros hajáról, nem szeretne szerepelni, de aztán megenyhült a mindig mosolygós nyugdíjas. – Engem nem kell félteni! Én egy igazi városi lány vagyok a Sárgán. A Széchenyi térről költöztem ki ide. Muszáj volt, de nem jártam rosszul. Van fúrt kutam, vízért nem kell járnom télen, de sajnos tavaly a nagy hidegben befagyott. Ki van mosva a meleg paplan, takaró – sorolta, hogyan készül a télre.Az elektromos melegítőt tovább dicsérte: a fogyasztása csak 400 watt, havonta csak 12 ezret fizet az áramért. A hálószobát fűti vele, aminek az ablaka is új. Van tévé, internet, laptop, minden, ami a kényelmes élethez kell. De a legjobban mégis a madárcsicsergést és a napsütést szereti Zsuzsa.Nem ennyire idilli a helyzet a Ballagi-tói kiskertekben, ahol sok helyen minden komfortot nélkülöző viskókban áram és víz nélkül élnek emberek. Ha a kecskéstelepi Sínpár sort nem a téli kikötő felé követjük, hanem egyenesen megyünk tovább, át a vonatsíneken, először a szilárd burkolat fogy el, majd maga az út is. Közvilágítás sincs. A telkek között keskeny ösvények vezetnek. Düledező viskók, hétvégi házak és ápolt kiskertek váltják egymást a névtelen utcákban.– A testvérem beteg, le van százalékolva, neki segítek – mondta a Kolompár Gyuriként bemutatkozó férfi, akivel az egyik ösvényen futottunk össze. – Amit bírok, segítek neki. Én hordom neki a fát. Itt kint hidegebb van, mint a városban. Vigyázunk egymásra. Ha a dolgait intézi, én vigyázok a házra – magyarázta, majd kérésünkre készségesen megmutatta a „fát", amit a testvérének gyűjtött.Az egyik porta végében leselejtezett, fából készült ajtók, ablakok, bútorok sorakoznak. Néhány szobaajtóban még az üveg is benne van. Gyuri és testvére ezeket aprítják majd föl, ha jön a hideg. Szerény viskójukat is megmutatta, amiben kályha ontott a meleget. – Most hoztam neki újat. Sajnos ilyen körülmények között élünk, de jobb ez még mindig, mint az utca – szabadkozott Gyuri.