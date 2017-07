Áramkimaradások bosszantják a szőregieket - Megbolondulnak az elektromos eszközök a feszültségingadozástól

Nem hiszem, hogy túl jót tesz a tévének ez a feszültségingadozás - mondja Garamvölgyi Lajos. Ezért mindent áramtalanít, ha elmennek otthonról vagy aludni térnek. Fotó: Kuklis István

- Nézze meg a Facebook-csoportunkat! Egész Szőreg fel van háborodva! - mutatta a kommentek tucatjait Garamvölgyiné Bori. Az asszony arról a bosszantó jelenségről beszélt, amely hetek óta tart a településrészen.Napi rendszerességgel elmegy az áram, akár többször is. Csak néhány másodpercre, de ez is elég ahhoz, hogy jelentős bosszúságot okozzon a lakóknak. Vannak, akiknek a riasztója is megszólal minden alkalommal, és olyan is előfordult, hogy használhatatlanná vált az elektromos garázskapu egy ilyen áramkimaradás után.- Percekig tart ilyenkor, amíg a tévé újraindul, a digitális jel megérkezéséig pedig internet és telefon sincs. De elszáll a számítógép is, és minden más elektromos eszköz megzavarodik. Ráadásul nem hiszem, hogy túl jót tesz nekik ez a feszültségingadozás - sorolta a nő férje, Lajos, aki éppen ezért már mindent áramtalanít a lakásban, amikor nincsenek otthon, vagy aludni térnek.

Nem győzöm újra beállítani a digitális órát - bosszankodik Vörös Gáborné. Fotó: Kuklis István

Az áramkimaradásról tudnak a Szőregen működő, 20 főt foglalkoztató informatikai vállalkozásnál is, náluk viszont ezek a pillanatnyi kimaradások a generátoroknak köszönhetően nem érzékelhetők.- Félévente ugyanakkor egész napos áramszünetek is vannak, amiket ugyan előre bejelentenek, viszont aznap nem tudunk dolgozni. Nagy cégek rendszereit visszük, így elég kellemetlen, ha ilyen miatt kell leállnunk - mesélte Vas Zoltán tulajdonos, aki otthonában viszont az utóbbi hetekben kénytelen minden elektromos berendezést állandóan állítgatni, mert azok minden áramszünet után villognak.

DÉMÁSZ: A gallyak, a madarak és a szél a hibás



A légvezetékes hálózatok kialakításuknál fogva jobban ki vannak téve a szélsőséges időjárásnak. A hálózatra eső letört gallyak, faágak, de akár a madarak is okozhatnak problémát. Az utóbbi hetekben az erős szél miatt volt több esetben rövid idejű kimaradás az áramszolgáltatásban - közölte lapunk kérdésére a DÉMÁSZ Kommunikációs Csoportja. Ezekről az áramszolgáltatóhoz automatikusan is érkezik rendszerjelzés, és az ügyfelektől is kaptak bejelentést. A cég munkatársai bejárták az érintett szakaszokat, és azonosították a hibahelyeket. A javítás a napokban elkezdődik - tették hozzá. A munkálatok is járhatnak áramszünettel, de ez a beavatkozás lényegesen csökkenti majd a rövid idejű áramkimaradások számát.

- Most hajnalban és délelőtt is volt áramkimaradás, meg tegnap este is - ezt már Vörös Gáborné Margit mesélte szerda délben. - Nem győzöm mindig újraállítani a digitális órát - bosszankodott. Menye, Fónai Katalin megjegyezte, az áramszolgáltatónak már sokan bejelentették a problémát, mégsem történik semmi. - Azt bezzeg elvárják, hogy fizessük időben a számlát, de hogy ők is megbízhatóan szolgáltassanak, az már nem megy.Olvasóink közül egyébként többen jelezték: a DÉMÁSZ-hibabejelentő nagy gyakorisággal elérhetetlen, esetenként átkapcsol másik vonalra, amin nem lehet elérni ügyintézőt. Aki pedig mégis sikerrel járt, azt a választ kapta, biztosan a vihar miatt volt probléma. Csakhogy a jelenség hetek óta napi rendszerességgel fennáll.