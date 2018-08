Áramszünet a megye első villanyautó-töltőjénél

A bezárt parkolóháztól az SZKT villamostelepére kerül a töltőállomás. Fotó: Karnok Csaba

Ez még olyan konstrukció volt, amelyik kezelőszemélyzetet igényelt, de ez nem is volt probléma. A 2016. őszi telepítésénél ugyanis még folyamatos volt a portaszolgálat, és készségesen – töltőkábellel is – segítettek a kezdőbb elektromos autósoknak (2016. október 13.: Kipróbáltuk a megye első villanyautó-töltőjét).A tankolás indításához szükséges kártyát a parkolóház diszpécserétől lehetett kérni, így a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető volt az ingyenes szolgáltatás. A nonstop szolgáltatást tavaly év végén megszüntették, bő fél éve hétvégenként már nem lehetett használni, és hétköznapokon sem üzemelt 23 óra után a parkolóház. Nem mellékesen a töltés ideje alatt díjmentesen parkolhatott a kocsi Szeged belvárosában, a drágább zöld zónában – a 22 kilowattos berendezéssel egy teljes tankolás akár két óra alatt is megoldható volt.Kérdésként felmerült, át lehet-e úgy alakítani a töltőt, hogy ne legyen szükség hozzá kezelőszemélyzetre, illetve hosszabb távon ott marad, vagy áthelyezik valahova. – A parkolóházból az elektromos töltő elkerül villamostelepünkre, ahol 24 órás portaszolgálat mellett fog üzemelni. Az áttelepítés még az idén, a harmadik negyedévben esedékes – nyilatkozta Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója.A megyeszékhelyen – információnk szerint – az Ady téri TIK oldalában, a Kossuth Lajos sugárúti volt Démász-székház előtt, valamint az SZKT Csáky utcai trolitelepén üzemel jelenleg ingyenes villanyautó-töltő.