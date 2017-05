Aranka szerint Soros csak rossz ember lehet, ha Orbánnak sem jó

– Soros György? Csak rossz ember lehet, ha annak az Orbán Viktornak sem jó, aki a pénzén tanult – válaszolta körkérdésünkre a zsombói Ziegler Flóriánné Aranka . Azt tudakoltuk a Szeged környékén élőktől, miből tájékozódnak. Megkérdeztük azt is, tudják-e, ki Soros György, és mi a CEU, akit és amit olyan gyakran emlegetnek az állami hírcsatornák műsoraiban és reklámjaiban.Az asszony elmesélte, meghallgatják a TV2 és sokszor az RTL Klub híradóját, a Délmagyarországot is olvassák, és megvan a véleményük a politikáról. A CEU-ról, vagyis a Soros által alapított Közép-európai Egyetemről nem tudták megmondani, mi az.A magyar származású milliárdosról és az iskolájáról nem hallott, de nem is érdekli a Széksósi úti kisbolt előtt várakozó Hajnal Ferencet és ismerősét, Jánost. Úgy vélik, a kisemberek úgysem szólhatnak bele a politikába. Minden odafönt dől el, a gazdagok gazdagszanak, és az olyan csórók, mint ők, még csóróbbak lesznek. A politikusok meg köpködik egymást, aztán ugyanazt csinálják mind, lopnak, csalnak. Mindketten kábeltévét néznek, de a reklámokat, híradót elkapcsolják, inkább filmet választanak, és ha nem jó a műsor, alszanak.Sarkos véleményt fogalmaztak meg a bordányi úti Kulipintyó Csárda vendégei. Magyarfalvi Gyula az internetről szerzi ismereteit, ott szinte mindenevő, és tévét is néz. Úgy gondolja, fontos tájékozódni. Szerinte a CEU ügye túl bonyolult, de az biztos, hogy ha támogatást kap, arról el kell számolnia, mint bármelyik másik intézménynek.Annak örülne, ha Sorosról végre elmagyarázná valaki, mit is akar valójában. Úgy látja, az ország a Jobbikkal járna a legjobban, de ők még nem bizonyítottak. Névtelenségbe burkolózó barátja is osztotta a nézeteit. A 65 éves férfi lapunk mellett a Blikket forgatja, az állami tévék mellett pedig a TV2-re szokott kapcsolni. Sorosról és a másik Amerikában vagyont szerzett magyar üzletemberről, Andy Vajnáról még megjegyezte, kár volt visszatérniük a szülőhazájukba. Ha róluk hall, kinyílik a bicska a zsebében.