Arany lett a bronzosból: a bronzos vargánya lett 2019-es év gombája - nekünk a Dunántúlig kell utaznunk érte

A Zselicben is jó eséllyel találkozhatunk tavasztól őszig a 2019-es év gombájával. Fotó: Tombácz Róbert

A bronzos vargányát (Boletus aereus) választották a 2019-es év gombájának az internetezők, akik a Magyar Mikológiai Társaság honlapján választhattak a döntőbe került három faj közül. Az eredményt az országos gombakiállításon jelentette be Albert László, a társaság elnöke.Sajnos ez a kitűnő ízű, melegkedvelő csemegegomba nem terem Csongrád megyében, sőt az egész Alföldön sem, ugyanis a savanyú talajú lombos erdőket kedveli, főként dombságokban él, a tölggyel és a bükkel gyökérkapcsoltan. Így legalább a Dunántúlig vagy az Északi-középhegységig kell utaznia annak, aki élőhelyén szeretne vele találkozni. Erről azonban idén már lekésett, ugyanis inkább nyáron vagy melegebb, nedvesebb őszökön fordul elő, helyenként nagy mennyiségben. Magyar fajnevét a sötétbarna, akár 30 centiméteres átmérőjűre is megnövő kalapján lévő bronzszínű foltokról kapta. A vargányákra jellemzően húsa fehér, és ennek színe nem is változik. Tönkje vaskos, hasas, esetleg hengeres, 5–15 centi hosszú, 5–10 centi vastag, színe barnás, a kalap felé világosodik, rajta a felső harmadban sűrű hálózat látszik.A döntőbe jutott másik két faj a királytinóru és a vöröses nyálkásgomba volt. Ez utóbbi nálunk, a Homokhátság erdei- és feketefenyveseiben is megtalálható ősszel – ha esik elég eső –, és nem túl bizalomkeltő neve ellenére finom, ehető gomba, bár elkészítve, kicsit bizarr módon, lilává válik.