Arany pillanatok a látogatóközpontban: tárlattal tisztelegnek a legeredményesebb magyar labdarúgók előtt

Minden idők legeredményesebb magyar labdarúgó-válogatottjának ritkán látott hagyatékait mutatják be Szegeden, az Aranycsapat éve kapcsán szervezett kiállítás keretében. A tárlatot napra pontosan 63 évvel azután nyitották meg, amikor az Aranycsapat a Felső Tisza-parti stadionban pályára lépett 16 ezer néző előtt.Az Arany pillantok című kiállítás megnyitóján Kiss-Rigó László megyés püspök elmondta, a napokban tették le az alapkövét az egyházmegye által megálmodott Ifjúsági Centrumnak, amely sportközpont a jövőt szolgálja. A jövő építéséhez azonban a múlt értékeinek a tudatosítására is szükség van a püspök szerint.– fogalmazott.Balogh Balázs, a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy a mai napig kerülnek elő relikviák, amellyel bővíteni tudják a kiállítást. Céljuk, hogy minél több hazai és külföldi helyszínen bemutassák ezeket az értékeket, tervezik például, hogy Brazíliába is elutaztatják a tárlatot.Tavaly vehette át lapunk médiadíját Thékes István sportújságíró, aki élőben látta az Aranycsapatot Szegeden 1955. április 13-án.– mesélte, és közben a Liebmann Béla fotográfustól megvásárolt képeket mutatta a szegediek számára felejthetetlen meccsről. Elmondta, hogy 16 ezer néző előtt lépett pályára az akkor NB II-es Szegedi Haladás ellen a B válogatott, majd az A, a szegediek két góllal kaptak ki a magyar futball legjobbjaitól. Olyan sokan voltak kíváncsiak az Aranycsapatra, hogy a stadion mellett biciklivázon állva lestek be azok, akiknek nem jutott hely.A Szeged–Csanádi Egyházmegye által támogatott tárlat május 6-áig – hétfő kivételével – naponta 9-től 17 óráig tekinthető meg.