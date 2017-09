Aranyanyu kerestetik: szegedi, makói és szentesi jelöltre is szavazhatunk november 5-éig

– Az is egy külön élmény, ha úgy fogadja az orvosa, mint egy embert – fogalmazott Bella Mihály. A férfi többek között ezzel indokolta a szervezőknek, miért jelölte kezelőorvosát, Maráz Anikót a Richter Aranyanyu díjra. A szegedi onkológiai klinika adjunktusa be is jutott a legjobb négy orvosjelölt közé, így már csak a begyűjtött szavazatok számán múlik, hogy november közepén átveheti-e az elismerést, amellyel betege a munkáját szerette volna megköszönni.– Ő derítette ki, hogy létezik ez a díj, amelyet segítő foglalkozású nők kaphatnak meg, hogy így növeljék társadalmi megbecsültségüket. Aztán megkérdezte, mit szólnék, ha jelölne – mesélte Maráz Anikó. – Gyógyítható, korai betegsége volt az úrnak, amelyre sugárkezelést kapott, és már jól van. Azt mondta, nagyon hálás, és ezt így szerette volna kifejezni. Én pedig örültem neki, hogy valaki ennyi energiát fektet abba, hogy megköszönje a munkámat.

– Amikor a díj szervezői eljöttek leforgatni a bemutatkozó kisfilmemet, felhívták a figyelmemet, hogy túl sokat mosolygok, és az nem hiteles egy ilyen helyen. De aztán ők maguk jöttek rá, hogy itt mindenki ezt teszi – mesélte az adjunktusnő. – Próbáljuk nem keserűen megélni azokat a sorsokat, amelyekkel találkozunk, már csak azért is, mert sokan meggyógyulnak, és akik nem, azokon is tudunk segíteni. Rengeteget fejlődött ez a szakterület az utóbbi időszakban, és ez nagy lendületet tud adni a mindennapokhoz.

Évtizedek óta szolgálnak az egészségügyben - Aranyanyu lehet Katalin vagy Erika

– Nagyon meglepett és meghatott a jelölés – mondta Sebők Erika. A szentesi kórház ápolónője 3 éve indította útjára internetes naplóját. Szerette volna, ha mások is bepillantást nyernek az ápolónők nehéz, sokszor embert próbáló mindennapjaiba. Lapunk 2015-ben Az év emberévé választotta Sebők Erikát.

Maráz Anikó onkológus és sugárterapeuta elsősorban a tüdő, a gyomor- és bélrendszeri, illetve az urológiai daganatokra specializálódott. Mint mesélte, eredetileg háziorvosnak készült, de rezidensként sokat ügyelt – többek között az onkológiai klinikán is. Így amikor egy évfolyamtársa elment onnan, mert nem bírta ezt a munkát, őt hívták a helyére.Maráz Anikó amellett, hogy gyógyít, oktat és kutat, két tinédzser lányt is nevel. – Be tudom csukni az ajtót munkaidő után – válaszolt arra a kérdésre, hogyan tud minden szerepben helytállni. – Ha innen hazamegyek, a szabadidőmből a gyerekek is részesülnek, de jut arra is, hogy sportoljak. Azt gondolom, egy nőnek tudnia kell beosztani az idejét. A lányok soha nem érezték hátrányát a munkámnak – igaz, gyakran előfordul, hogy miután lefekszenek, én még előveszem a papírjaimat, és dolgozok tovább.A szegedi doktornő elmesélte, már most sok visszajelzést kapott a jelölése kapcsán, éppen ezért nem is az a lényeg, mi lesz a végeredmény. – Annak a kedvességnek és szaktudásnak, amit adni tudok, már megvan a sikere. Pozitív energiák mozdultak meg a környezetemben, és ez nekem ez éppen elég.Makói és szentesi jelöltje is van az idei Richter Aranyanyu díjnak. Molnárné Gardi Katalin és Sebők Erika egészségügyi szakdolgozó kategóriában jutott a döntőbe.– Egy barátnőm nevezett be az Aranyanyu díjra. A blogom kapcsán ismertük meg egymást, ő Turán lakik. Titokban tartotta az egészet. Akkor tudtam meg, hogy versenyben vagyok, amikor a díj szervezői felhívtak, hogy bekerültem a döntőbe.

– Nekem már az is nagy ajándék, hogy jelöltek az Aranyanyu díjra – mondja a rá jellemző szerénységgel. Egyébként egy földeáki páciense, Nagy Ibolya javasolta az elismerésre. Ez nem csoda, hiszen ő is Földeákon lakik, és ott túlzás nélkül mindenki ismeri: ha bárkinek bármilyen problémája van, akár hétvégén is kereshetik, és segít az embereket a megfelelő szakemberhez irányítani. Volt, akit ő beszélt rá kardiológiai, nőgyógyászati szűrésre, és olyan is, aki ennek az életét köszönheti.

Sebők Erika tízévesen ígéretet tett a szomszédban lakó idős bácsinak, akit az édesanyjával együtt ápoltak, hogy felnőttkorában olyan munkát választ, amivel segíti az embereket. A szentesi kórházban dolgozik közel 30 éve. Blogját ápolónői pályája 25. évfordulóján indította el. Szakmája emberi oldalát bemutató írásait ma már több tízezren olvassák. Több fiatal ennek hatására választotta az ápolói pályát. Kollégái pedig példaképként tekintenek rá. Sebők Erika élete legnagyobb ajándékának két gyermekét tartja.Makói jelölt is van a díjra: a városi kórház aneszteziológus szakasszisztense, Molnárné Gardi Katalin. Lapunkban egyébként 4 évvel ezelőtt egyszer már bemutattuk – azért, mert miniszteri kitüntetést kapott.

34 éve dolgozik a makói kórházban. A jelölés alkalmával róla is készült egy kisfilm, amelyben többek között azt mondja, szereti, ha a beteg bizalmába fogadja. Az altatás előtt egy bátorító simogatás, kézfogás szerinte nagyon sokat számít. – Ez olyasmi, amit tankönyvekből megtanulni nem lehet. Ösztönös – fogalmaz. Hozzáteszi, minden díjnál, kitüntetésnél nagyobb elismerés számára, ha valakitől azt hallja: de jó, hogy itt vagy, már nem félek a műtéttől! – Nekem ez az életem. És nagyon nagy szerencsém, hogy a családom is támogat, segít ebben – mondja Gardi Katalin.