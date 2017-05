Aranyárban marad idén a hazai szamóca

Csak azt szedik, ami érett. Mivel a bogyók zöme még zöld, július elejéig biztosan lesz utánpótlás Nemes Nagy Zsolt üvegházában. Fotó: Karnok Csaba

– Annak is örülni kell, hogy egyáltalán van hazai eper. Kell ugyan a hideg a szamócának, de az idei télen kicsit sok volt belőle. Jobban megviselte a töveket a hosszú, kemény tél, mint az áprilisi fagyok. Januárban Forráskúton mínusz 24 fokot is mértünk. Kevesebb fürtöt hoztak ki a tövek, viszont ami megmaradt, annak a zöme szép, és jó a minősége – mondta el zsombói kertészetében Nemes Nagy Zsolt, akit arról kérdeztünk, milyen eperszezonra számíthatunk idén.A Mars téri piacon jelenleg 1500–2000 forintért adják a magyar eper kilóját. Ez az ár a Zsombón és Forráskúton összesen másfél hektárnyi üvegházban és a fóliában holland magaságyas technológiával, gyom- és rovarirtó szerek nélkül termelő nagygazda szerint nem is nagyon fog változni.

– Nagykeráron most 1600 forint kilója, szerintem 1800– 2200 forintnál nem is nagyon lesz olcsóbb a pulton kapható. Ha május végén, június elején bejön egy nagyobb meleg, akkor kicsit csökkenhet az ára, de nem jelentősen – magyarázta a termelő. Azaz idén nem eperből fogunk lekvárt főzni, hacsak nem akarunk aranyárú dzsemet enni a télen.Jól jelzi a kemény tél hatását, hogy Nemes Nagy Zsolt üvegházi körülmények és fólia alatt termő szamócája is kéthetes csúszásban van. A forráskúti, termálvízzel fűtött fóliában ugyan már hetek óta szedik a szamócát, de a zsombói üvegházból még csak most gördült ki az első szállítmány.Saját tapasztalatai és a környékbeli gazdáktól érkező hírek alapján azt mondta, a július elejéig tartó szezonban a nála termő mennyiség a tavalyinak legjobb esetben is a fele lesz, a szabadföldi epernek pedig a 30–50 százaléka fagyott el.– Aki nem volt elég gondos, és nem készült fel elég alaposan a kemény fagyra, azt komoly kár érte – mondta Nemes Nagy Zsolt. Elárulta, zsombói üvegházában nem fűtöttek, csupán a föld hőjére, az üveg hőszigetelő képességére és a párásításra hagyatkozva vészelték át a telet a tövek, amelyeket alaposan bebugyoláltak fátyolfóliába. – Sokat pátyolgattuk őket, ezért van most értékelhető mennyiség rajtuk – magyarázta a gazda.