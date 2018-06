Aranyat ért a citerások robbantott csirkéje - A gasztronómiáról szólt a vasárnap az Üllési Nyárindító Fesztiválon

Már déli 12 óra előtt ínycsiklandó illatfelhő járta be a Üllési Nyárindító Fesztivál helyszínét, ahol vasárnap 18 csapat mérte össze főzőtudományát. A szombati tűzoltó verseny, zenés felvonulás, ünnepélyes megnyitó és az esti buli után vasárnap a gasztronómiáé volt a főszerep a kétnapos fesztiválon.Péter Ferenc szilvapálinkával flambírozott csirkét, mentás zöldborsópürét és édes-savanyú csirkét készített tésztával. – Azt szeretném megmutatni, hogy milyen gyorsan el lehet készíteni ezeket az ételeket – mondta az egyébként nem teljesen amatőr versenyző.A Mozgáskorlátozott Egyesületnél 20 liter gulyás készült frissen gyúrt csipetkével. Az egyik szakács, Lapuné Füredi Andrea elárulta, a hagymát füstölt szalonna zsírján pirították, de egy kis nyúlja is került bele. – Mivel szeretjük a csípőset, ezért speciális csilis paprikakeverékkel ízesítettük a levest – árulta el az egyik titkos hozzávalót.Míg a versenyzők a tárcsák, bográcsok, lábasok mellett serénykedtek, egy másik sátorban a Nagycsaládos Egyesület tagjai 20 kiló lisztből palacsintát készítettek. – Tizenhatan dolgozunk folyamatosan, nem is számoljuk, hány darab készült. Ameddig van alapanyag, sütjük. Olyan 1500 biztosan meglesz – mondta Tóth Péterné. Közben palacsintaevő verseny is zajlott: öt palacsintát kellett megenni minél gyorsabban kéz használata nélkül. A legügyesebbnek Farkas Mihály bizonyult, aki így az Üllés palacsintakirálya címet viselheti egy évig.Közben az ételek is elkészültek és a rendezvény állandó vendége, Szőke András, Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr és színész elmondta, a kezdetektől nyomon követte a rendezvény fejlődését. – Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek már több mint tíz éve. Öröm látni, hogy több generáció is jelen van és olyan ételek is készülnek, amelyek hagyományos, paraszti, a Homokhátságra jellemző fogások. A főzésnek közösségépítő ereje van. Ez a vasárnap délelőtt más mint egy fesztivál, ennek erős családi-baráti hangulata van – magyarázta a közismert médiaszemélyiség, majd társaival, Köles Attilával és Meszesné Volkovics Szilviával elindultak végigkóstolni az ételeket.Szőke kóstolás közben folyamatosan kommentálta az ételeket. – Leteszem a mikrofont, mert a zsűri többi tagja eleszi előlem az ételt – mondta, majd a Sárga Liliomírtók nevű csapat csorbalevesébe kóstolt bele, hogy aztán hosszasan áradozzon az ételről, amit végül mi is megkóstoltunk. A hagyományoktól eltérően ebben nem húsgombóc volt, hanem kolbász. A csapat vezetője elmondta, ez erdélyi csorba zákányszéki módra túrós gombóccal. Az egyik zsűritag kisfia, az öt és féléves Köles Kolos is derekasan kivette a részét a munkából: ő is megkóstolt mindent, majd két fogás között egy kis ugrálóvárazással fojtotta le az ételt. Neki, mint mondta, minden ízlett, de volt ami kicsit csípte a száját.Szőke András közben a magyar paraszti kultúráról és annak gasztronómiájáról is rögtönzött kiselőadást tartott. A zsűrit mindenhol pálinkával kínálták, de Szőke azt rutinosan meghagyta a többieknek. – Tavaly így vesztettünk el egy zsűritagot, ezért én most nem iszok – mondta.Az Üllési Nyárindító Fesztivál főzőversenyének legjobbja a Királydinnye citerazenekar tarhonyás robbantott csirkéje bizonyult, a közönségdíjat pedig a Nagycsaládos Egyesület kondás levese (tarhonyás gulyás) érdemelte ki.