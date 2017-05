Aranyat ért a telefon - a mobil előtt is volt élet

25 éve, 1992 áprilisában jelent meg először a Délmagyarország 4 oldalas gazdasági melléklete, úttörőként a megyei napilapok között. Címoldalán Vojnár Lászlóval, aki a hiánygazdaság tökéletes példáját jelentő távközlés helyi első embere volt, belül Kovács Károly, a Procontrol vezetője, az éledő piacgazdaság képviselője. Utóbbi portréképének hátterében vezetékes (!) Panasonic telefonok sorakoztak, vonalat azonban égen-földön nem lehetett akkoriban szerezni Szegeden.

Vojnár László az 1992-es Egy százalék első oldalán.

Ma mindkét úr 75 éves, és körülbelül 15 éve találkoztak utoljára. Vojnár László és a Délmagyarország a napokban bejelentkezett a szegedi Procontrolhoz. Előtte kicsit körbenéztünk portálunk archívumában, és kiderült, a telefonos szakembert már jóval korábban, 1969-ben felfedezte magának a Délmagyarország. A címoldalon írt az újság arról, milyen lesz a jövő távközlése, és ezt ifjú Vojnár László postamérnök érdekes előadására támaszkodva tette. 1970-ben Az új keresése címmel jelent meg írás, amely a szegedi textilművek elektroműszerész csoportvezetőjét, Kovács Károlyt méltatta. Sorra nyerte a műszaki pályázatokat, és egyik újítását, találmányát a másik után fogadták el.

Az ifjú Vojnár az 1969-es lapszámban.

Vojnár László negyedszázadot visszanézve elmesélte: – Fegyelmit kaptam, mert engedély nélkül költöttem el a pénzt a szegedi hálózatfejlesztésre, de nem bántam meg, valamit tenni kellett – emlegeti fel a régmúltat Vojnár László, aki bár kétszer is járt Amerikában, a postáról akkor már levált távközlést – ahogy ő fogalmaz – egy francia vizes cég privatizálta. Kapott ugyan ajánlatot budapesti vezetői beosztásra, de nem fogadta el. Azután néhány évet mégis a fővárosban dolgozott, a Hírközlési Főfelügyeletnél, onnan ment nyugdíjba. – Egyik legnagyobb hiba az életemben, hogy azt hittem, Szegeden kívül nincs élet – fogalmaz.

Kovács Károly az első Egy százalék 3. oldalán.

Utánpótlás



A két szakember hasonlóan – és negatívan – vélekedik a mai oktatási színvonalról. Az érettségizett műszerészek nem tudják az Ohm-törvényt, és hiába jelentkeznek sokan állásra a Procontrolhoz, alig van közöttük alkalmas. – Alább kellett adnunk, nem baj, ha még nem tudja, de legalább akarja, akkor tudunk vele kezdeni valamit – mondja kissé beletörődve Kovács Károly.

Kovács Károly már akkor maszekolt, amikor az még nem volt támogatott, televíziót szerelt, volt, hogy naponta 10-et is megjavított. Ő szervizelte egyebek között a város állítólag első készülékét is, amelyet egyébként a siketek intézete kapott meg, terápiás célból.A 2000-es évek első felében a Procontrol eladta a kereskedelmi hálózatot – nem tudtak versenyezni a multikkal –, újra teljes energiájukkal a kutatás-fejlesztésre koncentráltak. – Nem bánom, hogy így alakult, a többmilliárdos árbevételből nem maradt annyi eredmény, mint most a jóval kevesebből, amikor szinte csak a fejünkkel dolgozunk, a tudásunkat adjuk – mondja Kovács Károly, aki ma is mindennap bejár dolgozni, bár már inkább két fia és lánya viszi a napi ügyeket. Beléptető rendszereket ma is készítenek, mint 30 évvel ezelőtt, de ottjártunkkor láttunk napelemes parkolóautomatát is, és számos fejlesztésük kapcsolódik a mobiltávközléshez.