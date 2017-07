Aranytojást tojó papagájok

gymást váltják az amerikai, kínai, japán és indiai turistacsoportok – mindenki végig akar menni a világhírűvé lett középkori várfalakon. A vendégek rohama miatt már egyenesen azon gondolkodik a város önkormányzata, hogy maximálnák az egyszerre az óvárosba engedhető látogatók számát.A kora tavasztól késő őszig tartó nagy nyüzsgés persze jól jön a helyieknek, akik mindig újabbnál újabb érdekes turistacsalogató attrakciókkal állnak elő. Az idei nyár egyik slágere a régi időket idéző pisztollyal az övében kalóznak öltözött Luigi kék, zöld, sárga papagájaival. Luigi az egykori Raguza nevezetes főutcájára, a mintegy 300 méter hosszú Stradunra települt ki egy mutatós króm madárállvánnyal, ott állja a rohamot szinte éjjel-nappal. A gyerekek pedig majd megőrülnek a színes papagájokért, mindenki szeretne pár közös fotót velük.Nem túl borsos árért cserébe a fejükre, vállukra ugranak a jól nevelt madarak, akik pár finom falatért cserébe nyugodtan tűrik nemcsak az ugráltatást, simogatást, pózba állítást, hanem még a vakuk sorozatos villanását is. Luiginak akkora forgalma van, hogy még este 11-kor is sorba kell nála állniuk a közös fényképre vágyóknak. Így váltak a papagájok Luigi kezében aranytojást tojó tyúkokká.A szegedi Kárász utcán is ki lehetne valami hasonló attrakciót találni – legalábbis nyáron, a szabadtéri előadások délutánján biztosan lenne rá kereslet...