Aranytojást tojó tyúkot vásárolt Balástya

A balástyai önkormányzat 2009-ben megvette a Kamionos csárdát, most nagy bevételt remélnek a Vadásztanyaként felújított és csütörtökön átadott étteremtől. A rendszerváltás után magánkézbe került vendéglátóegység sok pénzt termelhetett akkori tulajdonosának, mivel a forgalmas 5-ös út éppen mellette haladt. A sztráda megépítése után valószínűleg elmaradt a sok kamionos, ezért dönthetett az üzemeltető az eladásról.Ujvári László, Balástya polgármestere szerint az önkormányzat már ugrásra készen várta az alkalmat, hogy megvásárolhassák az éttermet. Nyolc évvel ezelőtt tető alá hozták az üzletet, azóta többször próbálták felújítani az épületet, de megfelelő pályázat nélkül ez nem sikerült. 2016-ban végül egy közétkeztetésre kiírt pályázaton nyert a település 36 millió forintot, ezt az összeget még legalább kétszer ennyi pénzzel ki kellett egészítenie az önkormányzatnak. Ebből a közel százmillió forintból újították meg a konyhai berendezéseket, eszközöket, és az önkormányzati részből korszerűsítették magát az épületet.Június elsejétől már elindult az éttermi szolgáltatás, és az idősek közétkeztetése is az itt elkészített adagokból történik. Ősztől az általános iskolai és az óvodai étkeztetés is az új konyhában folyik majd, az oktatási intézményekben csak a melegítőkonyhákat tartották meg. – Ballagásokat, esküvőket és más rendezvényeket is tarthatnak majd itt a helyi családok – Ujvári László szerint már többen vártak erre a lehetőségre a településen, de a polgármester azt is reméli, hogy az éttermi szolgáltatásból bevétele is lehet az önkormányzatnak.