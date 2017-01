Arcunkra fagyott a mosoly a jégtörőn - galéria

Meg kell előzni a jeges árt

Gázolajjal és teával megy

Sziszifuszi jégtörés

Naponta kétszer-háromszor fut ki a szegedi medencés kikötőből a Jégvirág V.-re keresztelt jégtörő hajó Szűcs Balázs kapitánnyal a fedélzetén.A jégtörőt, ha a szükség úgy hozza, bármikor bevethetik a Tisza Csongrád megyei szakaszain, ezért központi előírás, hogy a medencés kikötő környékének jegét naponta többször törje fel a Jégvirág – így riasztás esetén minél előbb a megadott helyszínen tud lenni.Tegnap mi is felültünk rá: a hőmérő mínusz nyolc fokot mutatott, de a jeges Tiszán menetszélben a hőérzetünk még ennél is alacsonyabb volt. Szó szerint arcunkra fagyott a mosoly, amikor az ötventonnás monstrummal elindultunk feltörni a jeget. Kozák Péter , az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) vezetője elmondta, hogy utoljára 2012-ben állt így be a nagy hideg miatt a folyó. Most becslése szerint legalább tízcentis jégpáncél borítja. – Ha a Tisza bármely szakaszán jégtorlasz alakul ki, az fizikai gátat szab a felsőbb szakaszokról érkező árhullámoknak, amelyek nem tudnak áthaladni rajta, és felduzzadnak.– Ezt a jeges árvizet kell megakadályoznia a két jégtörőnknek, és ezért kell folyamatosan szabad utat törnünk nekik a medencés kikötőnél – magyarázta Kozák Péter.Az első utunk iszonyú robajjal járt, hiszen a péntekre virradóra a kemény fagyban teljesen beállt folyó jege csak nehezen adta meg magát az ötven tonnának. A jégtörő ugyanis pusztán a súlyával zúzza szét a táblákat. – A második fordulónál már könnyebb a dolog, hiszen a fellazított jég miatt a jégtörő fara hullámokat tud gerjeszteni, ami a hajótól távolabb is megrepeszti a jeget – magyarázta Szűcs Balázs hajókapitány.Egy jégtörőre nagyhajóvezetői jogosítvány szükséges, de ezzel sem mehet mindenhol az ember. A folyók különböző szakaszaira egyedi vonalvizsgát kell tenniük a kapitányoknak. Szűcs Balázs négy éve dolgozik az Ativizignél, korábban Szerbiában volt vállalkozása, semmi nem kötötte a hajókhoz. Ezután került mostani munkahelyére, ahol megtetszettek neki a nagyhajók – ezért tanulta meg vezetésüket. A kapitány fülkéjében központi fűtés van, s amíg a hajó gázolajjal, Szűcs Balázs forró teával tankol fel egy-egy út előtt.Az idén 44 éves Jégvirág V.-öt Balatonfüreden gyártották, és Szeged az első szolgálati helye. A 19 méteres hajó képes a tizenöt kilométeres óránkénti sebességre is, de extrém hidegben – amilyen a mostani is – maximum öt kilométer per órával szeli a jeget.A hajó a folyó élővilágát nem zavarja, a halak jóval a jégpáncél alatt már elvermelték magukat. Nem zavarta a robaj a medencés kikötő jegén totyogó kacsákat sem: már hozzászoktak ahhoz, hogy az utóbbi napokban többször is kifut jeget törni a Jégvirág. Szűcs Balázs úgy számolta, hogy a jelenlegi időjárás mellett a délelőtt megtört jég délutánra újra befagy a kikötőben, ezért délután és este is ki kell futnia.A jégtörőt nevével ellentétben nem csak télen használják – az év többi időszakában többek között a folyóban feltorlódott akadályokat tudja felszámolni, és vontatóhajóként is remekül alkalmazható.