Ariana Grande az év nője

Az ítészeket nem csak Grande szépsége ihlette meg, Ross Scarano, a magazin nevében így magyarázta a döntést: „mindig kiáll magáért és döntéseiért egy olyan világban, amely gyakran nem túl barátságos az erős fiatal nőkkel szemben".



Ez igaz is. Amellett, hogy több dalával ostromolta a Billboard top 40-es listáját, segített megszervezni a One Love Manchester jótékonysági koncertet a tavaly májusi manchesteri fellépése végén történt öngyilkos merénylet áldozatainak megsegítésére.



A támadásban akkor 22 rajongója vesztette életét, 59-en pedig megsebesültek. Az áldozatok között több gyermek is volt, de meghalt a merénylő is. Az énekesnő egy héttel később meglátogatta a sebesülteket a kórházban, és ajándékokkal, hosszú beszélgetéssel lepte meg őket. S bár őt magát is nagyon megviselték a történtek, világsztárokkal karöltve tartott a koncertet az áldozatok és a sérültek családjainak megsegítésére.