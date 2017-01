Árkáosszal indult az új év a csirkefronton

Januártól a baromfihús és a tojás áfája 27 százalékról 5-re csökkent, az intézkedéstől mindenki azt várta, hogy érezhetően olcsóbb lesz a szárnyas. A kép nagyon vegyes, és amikor a szegedi Tesco Extrában rákérdeztünk, miért drágább 115 forinttal a csirkemellfilé, mint decemberben, azt a választ kaptuk, hogy az ünnepek előtt akciós volt. A pulykacombfilé meg alighanem most az, 40 százalékkal kerül kevesebbe, mint karácsony előtt. Nem csoda, hogy egy nap alatt elfogyott.

Kisebb áfával „szaporítanák" a halat



– A friss tej, a tojás és a baromfihús áfájának csökkentése egy hosszabb folyamat, az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adója mérséklésének része – közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten. Nagy István utalt arra, hogy a szaktárcánál gondolkodnak azon, milyen további áfacsökkentési javaslatokat tegyenek a kormány asztalára. Az adókulcs mérséklése a jövőben érintheti például a halat, a zöldséget és a gyümölcsöt vagy a kenyeret is.

A tojás is olcsóbb



A Mars téri nagycsarnokban Kotogány Jánosnál az XL-es méretű tojás ára 46-ról 42 forintra csökkent, az M-es 38-ról 34-re. – Ez az ár várhatóan még tovább mérséklődik, amit most lát, az még tavalyi beszerzés – mondja az üzletvezető. Hangsúlyozza, minden attól függ, hogy mennyiért kapja a tojást, arra rakja majd rá a 27-ről 5 százalékra csökkentett áfát.

Csőrike a Mars téren. Bozóki Péter kolléganőivel áraz. Fotó: Frank Yvette

Ugyanez a Príma Novában pontosan fordítva történt, ott ünnep előtt lógott ki táblázatunkból a nagyon kedvező ár, ami így keddre drágább is lett Újszegeden.Elképzeljük azt a vásárlót, aki csak az egyik helyre jár, és ugyanazt keresi – vagy örül, vagy szidja a rendszert meg az áfacsökkentést. (Táblázatunkban pirossal írtuk azokat az árakat, amelyek magasabbak a 2016. decemberinél.) – A CBA, illetve a Príma hálózat a korábbiakhoz hasonlóan most is teljes mértékben továbbadja a vásárlóknak az áfa mérsékléséből adódó árkedvezményt – nyilatkozta Fodor Attila kommunikációs igazgató. Azt viszont hozzátette, hogy az árak között lehetnek különbségek, mivel több üzlet franchise rendszerben működik.Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnöke már az ünnep előtti táblázatunk összeállításánál figyelmeztetett bennünket, hogy nincs igazán békeidő, a november elején észlelt madárinfluenza hatása beleszólhat az árakba, később akár hiány is kialakulhat. Utóbbiról még nincs szó, de pulykából például nem találtunk mindenütt.– Ma nyitottunk először, így még nincs pulykamellfilénk, de év elején ez máskor is előfordul – mondja Bartha Mihaela, a Mars téri Hungerit márkabolt üzletvezető-helyettese. Hozzáteszi, az áfaátállítás miatt sok a dolog, így az akciós termékek sem értek még oda nyitás után néhány órával.Itt találkoztunk egy elégedett vevővel – a friss áruval tömött pultra öröm volt ránézni –, Gurbó Balázsné például jól bevásárolt. Egy másik hölgy nem az üzlettel volt elégedetlen, hanem a takarmányárakkal, a 7000 forintos mázsánkénti kukoricával – ő is baromfitartó. Szerinte az áfacsökkentés kevés, ha a takarmányárak nem mérséklődnek, a csirkehús ára is visszakúszhat.Több baromfiboltot is zárva találtunk kedd reggel fél 9-kor, illetve olyat is, amelyik a tavalyi áron kínálta a portékát, mert még nem érkezett meg a főnök. Igaz, csak hat szárnyat adott el, de mire ezt megbeszéltük, befutott az illetékes, és elkezdték a 2017-es árazást.

Áraztak a Csőrikénél is, Bozóki Péter két kolléganőjével fogott neki, túl sok vevő nem zavarta őket. – Legalább a munkatársaim fizetését ki kell termelni – válaszolt arra a kérdésre, érdemes-e az ünnep utáni kedden kinyitni. Pulykát még ő sem kapott, későbbre várja a szállítmányt, így árat is csak hozzávetőlegeset mondott. Pulyka a Csirkefogónál sem volt, így Balla Miklós sem tudott rá árat mondani. A csirkemellfilé viszont 300, a comb pedig 150 forinttal kevesebb, mint karácsony előtt volt.