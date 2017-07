Árpád nem felejti a dózer hangját

Letört orr

Ha megszólal a harang

– Amikor Dózsa Györgyöt kivégezték, levágott fejét a szeged-alsóvárosi ferencesek templomához küldték, hogy a nép láthassa: így jár, aki szembeszáll a hatalommal – ad magyarázatot Szilágyi Árpád a Földmíves utca 13. alatti kertben a parasztvezér mellszobrának jelenlétére.Az alsóvárosi udvar szép hely, az utcazaj sem hallatszik be. Árpád lapunk 2004-es cikkét mutatja: azt írtuk, a Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület számára emlékkertet akar létrehozni. Akkor már két éve túl volt egy csalódáson. 2002-ben indult az önkormányzati választáson, ötször végigkerékpározta Alsóvárost, ő vitte el a programját mindenhová, mégsem győzött.Elhatározta, tovább dolgozik, védve azt, amit értéknek gondol. A belépő vendég számára nem világos, mi miért került ebbe az eklektikus kertbe, de ő mindenre magyarázatot ad.– Azok a szüleim – mutat a fa szoborcsoportra.– A kettős kereszt az első világháborúra emlékeztet. Édesapám 18 évesen került a frontra, megsebesült, ezüst vitézségi érdemkeresztet kapott.A pozsonyi csata emlékére készült faragást az Árpád térre szánták, de ott nem lehetett fölállítani, így ide került. Az épület mellett Bálint Sándor szobra. Ez korábban a Mátyás téren állt, de megrongálták az orrát. Helyette bronzból készíttettek újat.Árpád arról beszél, hogy amikor a szoboravató ünnepség zajlott, a dózerek épp végeztek Bálint Sándor szülőházának eltakarításával a Pálfy utca 72. alatt. Ez az esemény volt az, amely miatt az egyesület és Botka László polgármester viszonya megromlott. A néprajzkutató szülőházának lebontását máig hibának tartja Árpád.A szobor feje fölött függ a Világ Magyarságának Harangja. – A Panoráma Világklub elnöke, Tanka László riportkönyvet adott ki az ottani és az új-zélandi honfitársainkról. A kötet bemutatóján egy Alsóvárosról elszármazott hölgy azt írta az én példányomba, hogy amikor megszólal a harang, a magyaroknak a világban eszükbe juthat, hogy haza csak egy van. Ez adta az ötletet – mondta Árpád.

Katolikus – Jehova Tanúinál

Ez a vállalás megint járt szomorú tanulságokkal: jómódú ismerős, akinek a támogatására nagyon számított, hazalátogatva százezreket költött szállodára, de erre egy fillért sem adott. A megyei önkormányzat, a püspökség, helyi vállalkozók, régi barátok azonban összeadták a pénzt a harangra, amelyet a közelmúltban szenteltek fel. Most tető készül a kertben, hogy ha kinn tartanak rendezvényt, esőben ne ázzon el a közönség, jövőre pedig egy Wass Albert-szobor érkezik.Ha sikerül megszerezni, a Szőke Tisza hajó kormánykereke is. – A megyei vendéglátó-vállalat műszaki ellenőre, belsőépítésze voltam. 1980-ban felújítottuk a Szőke Tiszát. Azóta őrzöm a naplóját, és sajnálom, hogy ilyen sorsra jutott – mondta, miközben fotókat mutat az akkori, tényleg szép belsőről.– Az a szívfájdalmam... – így kezdi több mondatát is Árpád. Pedig nincs oka arra, hogy boldogtalan legyen. Fia, unokái folytathatják a munkáját, és építészként is nyomot hagyott a városképen: a Szent István téri, egykor romos épület rekonstrukciójával őt bízta meg a Jehova Tanúi Egyház, katolikus létére. Az pedig a város egyik legszebb háza lett.A közéleti kávéház rendezvényein tíz éven át műsorvezetőként vett részt a város életében, őriz magnószalagokat, meghívókat ebből az időből. Környezetében minden papír megkapja azt a tiszteletet, ami valaha kijárt neki. A polgári hangulatot árasztó lakás könyvespolcai pedig tele az ismerősök által dedikált könyvekkel. Kétsége, hogy amit ő értéknek tart, mások szemében ugyanilyen fontos marad-e, mást is megérint ebben a korban.Ő annyiban más, hogy több mindent mentett meg, gyűjtött össze – tehát több mindenért aggódhat.Kiket vár ebbe a kertbe vasárnap délelőttönként?– Bárkit, aki kíváncsi rá, máskor is, bejelentkezés alapján. Itt lehet szemléltető történelemórát tartani, ha Dózsáról, a világháborúról vagy a pozsonyi csatáról esik szó. Itt a helye annak, aki kíváncsi a kávéház rendezvényeire, úgy érzi, neki is van itt valamije – ha más nem is, néhány grammnyi ennek a harangnak az anyagából.