Ártérbe zuhant kamion volt a tegnap legerősebb híre, de történt még több érdekes dolog is

Ezek történtek tegnap:

Ezek történtek ezen a napon:

112 éve: Megszületett Fazekas Anna író, szerkesztő, tanár. 1950-től jelentek meg részben önálló kötetekben, részben gyűjteményes kiadványokban óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló verses meséi, leporellókba, kifestőkönyvekbe írt versikéi. Öreg néne őzikéje című meséjét lefordították német, cseh, orosz és kínai nyelvre is.

77 éve: Megszületett Nógrádi Ferenc olimpiai bajnok labdarúgó. 1963 és 1965 között 4 alkalommal szerepelt a válogatottban. 1964-ben tagja volt a tokiói olimpián aranyérmet szerzett csapatnak. (2009-ben hunyt el.)

7 éve: Meghalt Polyák Imre, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett olimpiai bajnok kötöttfogású birkózó. 1963-ban a hälsinborgi világbajnokságról ezüstérmesként térhetett haza. 1964- ben a tokiói olimpián – három olimpiai ezüstérem után – sikerült a döntőben is győznie, olimpiai bajnokságot nyert.

Délen, délnyugaton az esti óráktól gyenge eső, szitálás is előfordulhat. Hajnalban sokfelé fog fagyni, délután 5-10 fokot mérhetünk. Nem lesz front térségünkben.Eddig tisztázatlan okbólaz algyői hídnál és az ártérbe zuhant., Chuck Norris utca nem lesz. Több mint száz galambtetemet gyűjtöttek össze a napokban a Belvárosi híd alól a gyepmesterek., a szakemberek szerint viszont egy ilyenkor megszokott természetes jelenségről van szó.Makóról is volt hírünk a tegnapi nap: egykor zenés étteremként működött, ma már csak testületi üléseket,, pedig a makói belváros legszebb étterme volt. Három éve zárt be a vendéglő a Koronában.Szentesen igazi "Két nővére várja otthon izgalommal Robit, aki több mint 5 kilóval született.Mavan névnapja.