Árvíz utáni fertőtlenítés: becsípődött a tanú dereka

999 rekordmagasságnál a Tisza Szegednél. Fotó: MTI/H. Szabó Sándor

A jövő tre már az ügyész perbeszédét tervezté , majd a védőbeszédeket a 2006-os árvíz utáni fertőtlenítés ügyében indított büntetőeljárásban a Szegedi Járásbíróságon. Az eljárás 2008 óta folyik, üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények vádjával.

Fertőtlenítés árvíz után. 2008 óta folyik az eljárás. Fotó: MTI/Németh György

A vádirat szerint a BS Alfa Betéti Társaság a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság akkori igazgatóhelyettesének özremű ödésével elérte, hogy a 2006-os árvíz levonulása után az érintett önkormányzatok fertőtlenítési feladattal bízzá meg a bt-t. Erre a munkára azonban az ügyészség szerint nem volt szükség, és a társaság nem is végezte el azt szakszerűen, nem volt hozzá embere, eszköze. A vádlottak azt próbáljá bebizonyítani, hogy márpedig korrekt módon fölkészültek, és el is végezté a feladatot. A tizenkét vádlott özül kettő azóta elhunyt.A csütörtöki tárgyaláson Tóth Tibor bíró felolvasta a megyei védelmi bizottság 2006 áprilisi, júniusi és szeptemberi üléseinek jegyzőkönyveit – ezek tíz évig titkosak voltak –, de alig volt bennük utalás a fertőtlenítés munkájára. Meghallgattak volna egy tanút is, ő azonban a szabályszerű idézés ellenére nem jött el, és nem is mentette ki magát. A tárgyalást -ére napoltá el, azzal, hogy a tanút „rendőri útbaindítással" idézik újra.Ez a tanú munkavédelmi és munkabiztonsági szakértő, az interneten is elérhető a cége. Fölhívtuk.

– Becsípődött a derekam, azért nem mentem el – mondta. érdésünkre, miért nem értesítette a bíróságot, azt felelte: majd üldeni fog egy e-mailt.A bíróság egy másik tanú ügyében már másodszor ír a mártélyi önkormányzatnak, adná meg az illető elérhetőségét, mert csak a nevét tudjá , és azt, hogy 2006-ban az önkormányzatnál dolgozott. Korábban hiába érte a mártélyiaktól a járásbíróság ezt az információt.