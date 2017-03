Árvízi emléknap: 800 cserkész a Dóm téren - galéria, videó

Egyik törvényüknek megfelelően az összefogás erejét mutatták meg a cserkészek az árvízi emléknapon, melyet szombatot tartottak a Dóm téren. Több mint nyolcszázan érkeztek az egész napos programra az ország különböző részeiből, sőt Vajdaságból és Erdélyből is. A csoportkép elkészítése után szétszéledtek a téren felállított sátrak között, ahol különféle programokon vehettek részt. A kézműves foglalkozások mellett – melyek között olyan különlegességeket is láttunk, mint kitűző, illetve bőrtárgyak készítése - volt egy helyszín, ahol kísérleteket mutattak be, de lehetett kovácsolást nézni és fát is faragni. Láttunk különleges társas játékot is, ahol azért marad ki a játékos egy körből, mert nem volt aktív a tábor lebontásakor, vagy azért, mert nem adta le a Nutellát és ellepték a sátrat a hangyák. A hátsó sarkokban pedig már délelőtt elkezdték az ebédkészítést: paprikás krumpli, krumplis tarhonya és pörkölt rotyogott ebédidőben a bográcsokban.





- Nagyon fázok – panaszkodott az erős, hideg szélben barátnőjének egy kék kendős kislány. Pedig voltak olyan programok, ahol ki lehetett melegedni. Évek óta a legnépszerűbb állomás a harctér, ahol sérülést nem okozó, puha eszközökkel lehet kardozni, verekedni egymással. Idén két helyszínen is csatáztak a gyerekek – elsősorban a fiúk - de még így is sorba kellett állni, hogy fegyverhez juthassanak. Kicsit nyugalmasabb sportprogram volt az íjászat, aki pedig egyáltalán nem akart harci eszközöket a kezébe venni, annak maradt a rohangálás. A tér közepén erre a célra még egy kis hidat is felépítettek, mely egy homokzsákokkal körbevett vízfelületen ívelt át.





- Azért jó cserkésznek lenni, mert sokat kirándulunk. Meg jó a közösség – magyarázta a 12 éves Gréta, miért csatlakozott a mozgalomhoz. Tízéves öccse, Dániel is hamarosan cserkész lesz, ő tavasszal teszi le a próbát. – Megtanulunk új dolgokat. Például a természetben tájékozódni – mesélt arról, ő miért szeretne ennek a társaságnak a része lenni.

Magyarországon jelenleg 11 ezer cserkész van, közülük a Dél-alföldön 500. A mozgalom vallási alapokon áll. Bibok Ágnes, a szegedi program szervezője elmondta, bár az árvízi emléknap elsősorban a cserkészek számára nyújt egész napos, szabadtéri kikapcsolódást, mivel a város szívében szervezik, meg is mutatják magukat a lakosságnak, és csatlakozni is lehet a programokhoz. Közvetve tehát tagtoborzó jellege is van a rendezvénynek.