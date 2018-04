Át kellett alakítani az órarendet is - egyelőre nem tudni, lebontják-e a Madách tornacsarnokát, vagy még megmenthető

A megszokottól eltérően indult a nap hétfőn a szegedi Madách Imre Általános Iskolában, miután szombat hajnalban kiégett az iskola tornaterme, amelyből csak a falak maradtak Tegnap reggel háromnegyed 8-kor gyűlést tartottak az iskolaudvaron, ahol a diákokat és szüleiket tájékoztatták a rendkívüli helyzetről. A gyerekek szokatlanul fegyelmezetten ballagtak az udvarra, többen szüleik kíséretében. Halkan pusmogtak arról, honnan értesültek az esetről: volt, aki a híradóban látta, míg többen egymástól vagy a Facebookról tudták meg, mi történt a tornatermükkel. A látvánnyal hétfő reggel szembesültek.Az épület tetőszerkezete és belső része teljesen kiégett, a területet körbekerítették és szigorúan lezárták. A szomszédos öltözőben szerencsére egyáltalán nem esett kár, és az iskolaépület sem sérült. A tanárok és az iskola más dolgozói is folyamatosan figyelnek arra, hogy senki se menjen a lezárt területre.– Szombaton és vasárnap is dolgoztunk, hogy átszervezzük az órarendet. Nehéz ez a mai reggel. A gyerekeket és a szülőket is tájékoztattuk az extrém helyzetről – mondta el kérdésünkre Pécskai Gabriella, a Madách-iskola igazgatója. A nagy múltú belvárosi intézménybe 620 diák jár, testnevelésóráikat a következő időszakban a kisebb tornateremben, illetve az udvaron tartják meg.A tűz okára egyelőre nem derült fény, a katasztrófavédelem ezt szakértő bevonásával vizsgálja. – Jelenleg is folyik a tűzvizsgálat, amely még legalább két napon át zajlik a helyszínen. Több szakember próbálja megállapítani, honnan indulhatott, és miért keletkezhetett a tűz – tájékoztatott Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Általában harminc napig tart a tűzvizsgálat, de mivel ebben az esetben kiemelt tűzesetről van szó, igyekeznek minél hamarabb elvégezni.Azt egyelőre még nem tudni, elég-e új tetőt készíteni és felújítani a belső teret, vagy teljesen új tornatermet kell építeni. Ehhez statikai szakvélemény is szükséges, amely értesüléseink szerint ugyancsak készül.Kerestük az iskola fenntartóját, a Szegedi Tankerületi Központot, hogy megtudjuk, mit terveznek a kiégett tornacsarnokkal kapcsolatban, mikor kezdődhetnek el a felújítási vagy éppen bontási munkák, van-e erre megfelelő forrás, és a következő tanévkezdésre lehet-e újra használható tornacsarnoka az intézménynek. A központ vezetője, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit azt közölte, hogy bármilyen felújítási munka megkezdéséhez szükség van a hatósági vizsgálatok lezárására, a munkálatokat megelőzően a műszaki tartalom meghatározására, az engedélyek beszerzésére, a közbeszerzési eljárás elindítására. Hozzátette, a Szegedi Tankerületi Központ mindent megtesz a diákok érdekében, hogy a létesítmény ismét rendeltetésszerűen működjön.