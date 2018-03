Átadták a forráskúti bölcsődét - galéria

Sokféle megoldás született a demográfiai válság kezelésére, van, akik szerint fel kell keverni Európa népességét a betelepítéssel, és vannak olyanok, akik szerint inkább a családtámogatási rendszereket kell átalakítani – mondta lapunknak az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Forráskúton pénteken. A helyi bölcsőde átadásán Soltész Miklós arról is beszélt, hogy az út, amit a kormány 2010-ben választott, helyesnek bizonyult.– Mi nem hiteleket vettünk fel, hanem megerősítettük a gazdaságot, átalakítottuk az adórendszert, és bevezettük a CSOK-ot, aminek köszönhetően egyre több gyermek születik ma hazánkban – tette hozzá az államtitkár, aki azt is elmondta, hogy 2010-ben még csak 36 ezer bölcsődei férőhely volt az országban, 2020 végére ez már 60 ezer lesz.Az új forráskúti bölcsőde átadóján ott volt a térség országgyűlési képviselője is. B. Nagy László lapunknak azt mondta, hogy az ilyen beruházások elengedhetetlenek a kisebb települések jövőjéhez.A pénteken átadott forráskúti bölcsőde a kormány támogatásával, a Széchenyi 2020 Programban épült meg.