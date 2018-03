Átadták a Koramentorházat - Otthonra lelhetnek a PIC-i hősök és családtagjaik Újszegeden

Karolina és Levente volt az első két csöppség, akik birtokba vették az újszegedi Koramentorház tornaszobáját. Édesanyjuk, Kovácsné Varga Katalin lapunknak elmondta, az egyéves ikreknél nem születésükkor jelentkeztek gondok, hanem később. A Dévény-gyógytorna mellett szenzomotoros fejlesztésre, az úgynevezett TSMT-tornára is szükségük van.– Egyévesek lesznek, lassan járniuk kellene, de Levente csak forogva közlekedik, míg testvére kúszik, ezért vagyunk itt – magyarázta Katalin.A Korábban Érkeztem Dél-alföldi Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány 1,2 milliárd forintot nyert három évig tartó projektjének megvalósítására a Széchenyi 2020 programban. Ennek egyik eleme a három Koramentorház kialakítása Szegeden, Kecskeméten és Gyulán. Szerdán a Fő fasori épületben tartott átadón az alapítványt létrehozó Rádi Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy ma hazánkban minden tizedik gyermek korábban jön a világra, nekik és szüleiknek nyújt reményt és segítséget a civil szervezet. A Koramentorház lényege pedig az, hogy legyen egy hely, ahová a koraszülésben érintett családok valóban haza tudnak érkezni.A ház vezetője, Bakai Bernadett gyógytornász elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a sorstárssegítésre, aminek a folyamatát mentorképzés során sajátíthatják el az érintettek. Ezenfelül a veszélyeztetett várandósoknak támogató programot valósítanak meg, segítenek a koraszülésélmény és esetlegesen a gyász feldolgozásában. A szülőknek logopédiai, gyógypedagógiai, pszichológiai és gyógytornász-szaktanácsadást nyújtanak, míg a koraszülöttként világra jött gyermekek mozgás- és értelmi, valamint érzelmi és beszédfejlődését támogatják a Koramentorház szolgáltatásai.Az átadón egy érintett édesanya, Nagyillés Éva arról beszélt, azt sem tudta, hogy mi az a Perinatális Intenzív Centrum (PIC), amikor közölték vele, hogy ott van a gyermeke. Nem volt senki, akivel beszélhetett volna élethelyzetéről, ezért is vállalta, hogy segíti sorstársait az alapítványon keresztül. Tuczai Mártának az ikrei jöttek világra a tervezettnél korábban, s neki is az volt a tapasztalata, hogy nincs, akinek a kérdéseit felteheti. Ő azért jelentkezett a mentorképzésre, mert valódi segítővé szeretne válni.A koraszülöttekre és a velük foglalkozókra Kiss-Rigó László megyés püspök kért áldást, s úgy fogalmazott, a Koramentorház az a hely, ahol valóban közel vagyunk az élethez, az élet születéséhez a szó minden értelmében.