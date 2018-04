Átadták a makói kandallógyár új üzemcsarnokát - fotók

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter az ünnepségen hangsúlyozta, a kormány kötelessége a vállalkozások - különösen az exportra termelő cégek - fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy társaságok és az ország is versenyképesebb lehessen.A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus közölte, a vállalkozások tulajdonosait és vezetőit a munkavállalók bérének emelésében is segíteni kell. A Váll-Ker Kft. és a hasonló cégek számíthatnak az állam támogatására - tette hozzá, kifejtve, hogy a kft. az elmúlt három évben, évente 20 százalékkal emelte a fizikai dolgozók bérét.Makón alacsonyak a fizetések és a nyugdíjak, mindenkiről gondoskodni kell, és mindenkinek segíteni kell, aki dolgozik - mondta. Büszke lehet a város arra, hogy a néhány évvel ezelőtti kétezer munkanélküli helyett ma már csak néhány százan vannak, akik állást keresnek - hangsúlyozta a miniszter.A vállalkozók a szakmai utánpótlás megteremtését tartják az egyik legkomolyabb kihívásnak - közölte Lázár János. Elmondta, a kormánynak sok feladata van a szakképzés területén, példaként említve a Váll-Ker Kft.-t, amely a városban egyik elsőként kapcsolódott be a duális és gyakorlati képzésbe.Tóth István ügyvezető igazgató közölte, a cég 195 millió forintos beruházással építette fel új üzemcsarnokát, ahol az összeállított kandallók felületkezelése és festése történik a legkorszerűbb technológiával, a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.Közölte, a cég egy újabb, 660 millió forintos beruházáshoz nyert 50 százalékos támogatást. Az új csarnok szomszédságában még idén újabb egységet alakítanak ki, ahol a tűzterek automatizált gyártása folyik majd. E fejlesztések biztosítják a vállalkozás hosszú távú versenyképességét - tudatta a szakember.A magyar tulajdonban álló Váll-Ker Kft. fő tevékenysége a fatüzelésű fémkandallók, tűzterek és központi fűtéses kandallók gyártása, a 1992-es alapítású cég saját tervezésű grillkészüléket, kemencét is készít, értékesít. A 600 makói és környékbeli embernek munkát adó vállalkozás nettó árbevétele - a nyilvános cégadatbázis szerint - 2016-ban mintegy 4 milliárd forint, adózott eredménye 120 millió forint volt. A cég a tavaly előállított 30 ezer termékének túlnyomó részét exportálta, főbb piacai Németország, Dánia és Anglia.