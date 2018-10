Átadták a megújult Nemzetiségek Házát

Fotó: Török János

. A város húsz éve adta át ezt az épületet, most a huszadik születésnapjára 90 nap alatt közel 70 millió forintból, amiből 32 millió önkormányzati forrás, megtörtént a teljes felújítás: energetikai korszerűsítés, homlokzati hőszigetelését, nyílászárócsere, napelemes megújuló energiaforrás – sorolta szerda délelőtt az Osztrovszky utca 6. alatti, teljesen megújult Nemzetiségek Házának átadó ünnepségén Solymos László, Szeged alpolgármestere.– 2018 nagyon emlékezetes év lesz a szegedi nemzetiségek életében. Ez az épület amellett, hogy hét nemzetiségi önkormányzat irodaháza, egy sokszínű közösségi tér és szimbólum is egyben – kezdte beszédét Kosztopulosz Andreász. A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulásának soros elnöke azt is elmondta, két éve keresték meg az önkormányzat vezetőit azzal a kéréssel, hogy támogatást és forrást szerezzenek az épület felújításához. Beszéde végén méltatta a felújítást, majd megköszönte a városvezetés támogatását.