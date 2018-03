Átadták a megye elismeréseit a Nemzeti Esten

Az egyik legkedvesebb díj



A hősök ma is velünk vannak

Ma is meg kell védeni az igazi szabadságot

Balogh Elemér jogtörténész, egyetemi tanár nyújtja át Csongrád megye díszpolgári címét, amelyet Trócsányi László miniszter vehet át. Laudációjában Balogh Elemér ismertette az igazságügyi miniszter életútját, akit idézett is: - Egy vidéki városnak nagy előnye, hogy az emberek jobban ismerik egymást, ez által jobban lehet közösségeket kialakítani - elevenítette fel Trócsányi korábbi kijelentését. Hozzátette, ő a magyar kormány egyetlen olyan tagja, aki hetente Szegedre látogat, hiszen az egyetemen oktat. Balogh Elemér azt mondta, Trócsányi a tudós igazságügyi miniszterek sorát gyarapítja, aki vélhetően úgy fognak emlegetni, mint a kormányzat kodifikátor minisztere. Balogh Elemér kiemelte, bárhová sodorta az élet, egyetlen pillanatra sem szakadt el Csongrád megyétől, Szegedtől és a Szegedi Tudományegyetemtől.Trócsányi László elmondta, számtalan elismerést kapott már életében, de ez az egyik legkedvesebb számára, hiszen ezt egy közösségtől kapta. A díszpolgár szót elemezve kifejtette: a polgár érték, egy felelősséget érző személynek kell lennie, aki a közösségért akar dolgozni, annak előrejutását tartja szem előtt.A Szózattal és pohárköszöntővel ér véget a Nemzeti Est - köszönjük a figyelmüket!Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke azt mondta, a '48-as szabadságharcnak köszönhetjük a himnuszt és azt, hogy Budapest lett az ország fővárosa. Megbecsültséget és önfeladást köszönhetünk a hősöknek, akik ma is itt vannak velünk. Következik a díjak átadása, amelyeket Kakas Béla nyújt át.A díjazottak életrajzát is ismertetik, elsőként Cao Zheng Yin vehette át az elnöki kitüntető díjat. A sajtódíjat Pintér M. Lajos újságíró kapja, Csongrád megye sportjáért elismerést kap Bartók Csaba, a másik díjazott, Bán Sándor viszont nem tud ma itt lenni, ő augusztus 20-án veszi át majd a díjat. Csongrád megyéért díjat kap Török György, a Magyar-Szerb kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A Csongrád megyei polgárőr Szövetségnek járó díjat Túrós András, az országos szövetség elnöke, valamint Batiz András megyei elnök veszi át a díjat. A szentesi székhelyű Duna-R Kft. is Csongrád megyéért díjat kap, az elismerést a térség országgyűlési képviselőjétől, Farkas Sándortól veszik át a cég képviselői.Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanád egyházmegye püspöke beszédében úgy fogalmazott, sok szempontból valamiféle virtuális világban élünk a kommunikáció, a technika fejlődése miatt. Azt mondja, ma ágyban, párnák között tudunk szembesülni a terrorista akciók, háborúk, természeti katasztrófák okozta szenvedésekkel. Petőfiék nem virtuálisan ontották vérüket, és nem önös érdekükből, hanem a nemzetért tették ezt. - Felvetődik a kérdés, képesek lennénk-e ma ilyesmire? - tette fel a kérdést a megyéspüspök. Megjegyezte, közhelyszerűen ilyenkor el szokták mondani, azért kell emlékezni, hogy még egyszer ne forduljanak elő ilyen tragédiák. - Arra a lelkületre van szükség, ami akkor jellemezte az embereket. '48-nak és '56-nak is három fázisa van: lelkesedés, vérbefojtás, majd egy olyan korszak, ami nem lett volna olyan jó, ha a korábbiak nem hoztak volna érte áldozatot. Erőfeszítés és áldozathozatal nélkül nincs siker, verejték nélkül nincs igazi öröm sem - emelte ki Kiss-Rigó László. Úgy folytatta, ma is tanúi vagyunk annak, amikor egyesek a vezető politikai erőhöz csapódnak, mert így szeretnének boldogulni. Megemlítette, tavalyhoz hasonlóan most is Lengyelországból érkezett haza, ahol a lengyel miniszterelnök fogadta a magyar delegációt. - Ma is van ellensége a szabadságnak, sokkal veszélyesebb, mint talán korábban, mert hajlamos láthatatlanná válni.- zárta a püspök.A konferanszié sorban köszönti a résztvevőket, ezzel megkezdődik a Nemzeti Est. A Wox Nova kórus énekli el a Himnuszt.- Köszöntjük olvasóinkat a Nemzeti Estről! A vendégek és kitüntetettek folyamatosan érkeznek a Kormányhivatal dísztermébe, itt van Bartók Csaba, Piros Attila megyei rendőr-főkapitány, de Farkas Sándor országgyűlési képviselő is az imént lépett be a terembe.

Korábban írtuk:

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról ismét a Nemzeti Est keretein belül emlékezik meg Csongrád megye és a megyei önkormányzat. A 17 órakor kezdődő eseményen Kakas Béla , a Csongrád megyei Közgyűlés elnöke adja át a megye idei elismeréseit. A díszpolgári címet Trócsányi László, igazságügyi miniszter veheti át, akinek életútját Balogh Elemér jogtörténész, egyetemi tanár méltatja.Elnöki kitüntető díjat vehet át Cao Zheng Yin , a kínai Shaanxi tartomány hivatalos, kereskedelmi képviselője. Csongrád megye sportjáért díjban részesül Bartók Csaba kézilabdázó, és az úszóedző Bán Sándor . A megyei sajtódíjat Pintér M. Lajos veheti át, míg Csongrád megyéért díjat kap a Csongrád megyei Polgárőr Szövetség, a Magyar-Szerb kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Török György és a Duna-R Kft.Az ünnepi műsorban a szegedi Wox Nova kórus és Balogh Irén karnagy működik közre. A delmagyar.hu élő, szöveges tudósítással jelentkezik a Nemzeti Estről!