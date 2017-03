Átadták a Szegedért Alapítvány díjait - galériával

Huszonnyolcadik alkalommal adtá át a Szegedért Alapítvány díjait szombaton a Szegedi Nemzeti Színházban. A gála első felében Debreczeni Mónika soros elnö elmondta, idén 23 ajánlás érkezett, a korábbi évek ajánlásaiból pedig már egy százas lista állt össze. özülü választottá ki a tudomány és a művészet négy olyan épviselőjét, akik nem csak itthon, hanem határainkon túl is ismertek és elismertek.



Az elnö beszélt az alapítvány életében történt változásokról is. Új helyre, a Wagner udvarba öltöztek, melynek ülső terét koncertekre, bemutatókra használjá majd. És megváltozott a személyi összetétel is: generációváltás történt a Szegedért Alapítványban.

A gála műsorát Snétberger Ferenc Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas gitárművész adta, aki szóló improvizációkat és variációkat játszott. Ezt övetően adtá át a díjakat. A művészeti kuratórium Gregor József-díját Popovics Lőrinc szobrászművész vehette át Kerek Ferenc zongoraművésztől, a kuratórium elnö étől. A társadalmi-állampolgári Debreczeni Pál-díjat Bátyai Edina kulturális menedzser kapta Pavlovits Miklós kuratóriumi tagtól. A tudományos Szőkefalvi-Nagy Erzsébet díjat Krisztin Tibor matematikus vehette át Dé ány Imre akadémikustól, aki a kuratóriumi elnö . A Szegedért Alapítvány fődíjasa idén Pál Tamás karmester lett. A Szeged múzsáját ábrázoló szobrot Debreczeni Mónika adta át neki.



A gála zárásaként a Snétberger Zenei Tehetség özpont négy növendé lépett fel ének, zongora és klarinét produkciókkal, a záró produkciót pedig Snétberger Ferenccel adtá elő.