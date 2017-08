Átalakítás miatt bezárt az Alabárdos

Fotó: Frank Yvette

– Olyan félelmetes műszaki leállás volt két héttel ezelőtt, ami figyelmeztetést jelentett a jövőre nézve – mondja Gellért Ákos tulajdonos, hozzátéve, a problémát már korábban meg kellett volna oldani.

Amikor átvették az Alabárdost, a konyha csak kétszer három napra állt meg, s ez csupán a technológia átalakításához volt elég. Komolyabb beavatkozás nem történt. – Optikailag nem túl elegáns a konyha, és akkor még finoman fogalmaztam. Csempézni kell, és a csatornarendszer is felújításra szorul – mondja.– Meg kellett állni. Újragondoljuk az étterem egész rendszerét, és nem csak a tárgyi, a személyi feltételeket is. Az átalakítás erre is időt ad – hangsúlyozza Gellért Ákos, hozzátéve, újragondolják az étlapot, az irányokat, mindent. Arra a kérdésünkre, újra fogja-e egyáltalán nyitni az Alabárdost, azt válaszolja: természetesen, szeretném.Részletek a holnapi Délmagyarországban.