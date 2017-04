Átalakulóban a közmunka Csongrád megyében

– Kilencszázzal kevesebb a közfoglalkoztatott a megyében – Budai László, a megyei kormányhivatal munkaügyi osztályvezetője szerint ez a csökkenés már tavaly elkezdődött. A szakember azt is elmondta, hogy Csongrád megyében összesen 134 mintaprogram működik a hátrányos helyzetű kistérségekben, ezek között 36 mezőgazdasági. 2016-ban már 24 szociális szövetkezet is megalakult, de Budai szerint az is elképzelhető, hogy az önkormányzatok egy része nonprofit gazdasági társaságokat hoz majd létre, illetve a már meglévőkben foglalkoztatják azokat, akiknek a közfoglalkoztatási létszámok csökkentése után nem lesz más lehetőségük.Bár a megyei adatok szerint csökkent a közmunkások száma, a lapunk által megkérdezett polgármesterek arról számoltak be, hogy ugyanannyian dolgoznak közmunkásként, mint tavaly. – A hetven közfoglalkoztatottból öten-hatan elhelyezkedtek, de jöttek helyettük újak – magyarázta Nagy Sándor, Kistelek polgármestere. – Pedig a városban továbbra is munkaerőhiánnyal küszködnek a vállalkozások – Nagy Sándor tervei között szerepel egy munkásszálló megépítése is emiatt. – Egy vállalkozással közösen pályázna önkormányzatunk egy direkt erre a célra létrehozott kormányzati alapra – tette hozzá a polgármester.Nagy Sándor szerint a helyi munkaerőpiac még akkor sem tudja felszívni a jelenleg a közfoglalkoztatásban dolgozókat, mert ők az elmúlt évtizedekben vagy a mezőgazdaságban dolgoztak idénymunkában, vagy saját kis gazdaságukat művelik, így nehezen illeszkednek be egy szigorúbb munkarendbe.A megbeszélésen részt vett a Belügyminisztérium tanácsadója is – Lőrinc Leó elárulta, hogy április elejétől újra elindították öt megyében azt a speciális közmunkaprogramot, amelyet tavaly mentálisan és szociálisan is nehéz helyzetben lévők számára indítottak kísérleti jelleggel. Újabb öt hónapig futnak a programok. Arról a minisztériumi tanácsos nem nyilatkozott, hogy más megyékben várható-e a hasonló programok elindítása.