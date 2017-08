Átgondolták a dolgot, mégis ingyenes lesz a Dóm téri sörfesztivál

Tudta?



A világ legismertebb sörfesztiválját, a müncheni Oktoberfestet 1810. október 12-én rendezték meg először Terézia Sarolta szász hercegnő és Lajos trónörökös herceg házasságának napján. A kiemelkedő jelentőségű eseményből igazi népünnepély lett, az egész várost meghívták az esküvő utáni vigadalomra. Az esemény tiszteletére nevezték el az Oktoberfest helyszínéül szolgáló teret Terézia-mezőnek, vagyis Theresienwiesének.

"Ingyenes lesz a Szegedi Nagy sörfesztivál! Rengeteg megkeresés érkezett hozzánk az elmúlt hetekben, hogy tegyük ingyenessé a rendezvényt" - írták a szervezők a Szegedi Nagy Sörfesztivál facebook oldalán. – „A költségek minimalizálásával és új koncepcióval, megváltozott programmal kerül megrendezésre a Szegedi Sörfesztivál.

Ami biztos INGYENES lesz mindenki számára, akik már jegyekkel rendelkeznek nekik a héten elkezdik visszautalni a megvásárolt jegyek árát, akik pedig jegyirodában vásároltak október 8-ig tudják visszaváltani."

A fesztiválon többek között fellép Nagy Feró és a Beatrice, a Republic, Radics Gigi, Jolly és Suzy, Korda György és Balázs Klári, valamint Nótár Mary is.

A közismert vendéglátós, Puskás László, aki 1993-ban megszervezte az első sörfesztivált Szegeden, azt mondta, irreálisan magasnak tartja ezeket a belépőárakat. – Brutális, nem szegedieknek való összeg – fogalmazott.

Szeptember végén négynapos sörfesztivált rendeznek a Dóm téren Szegedi Nagy Sörfesztivál néven, amire elővételben július 31-éig 3960 forintért lehetett belépőt váltani. A fesztivál rendezői arra a kérdésünkre, hogy miért belépős a rendezvény, a következő választ adták: „Ez az esemény nem városi szervezésű, éppen ezért a város is magas bérleti díjat kér a tér használatáért, ami a költségvetés egyharmadát felemészti. Úgy gondoljuk, hogy Szeged igazán megérdemel egy olyan patinás helyszínt, zárt, színvonalas sátrakat, amelyek eső esetén sem akadályozzák a jó hangulatot, kulturált mellékhelyiségeket, sokrétű fellépőgárdát, amelyet ezen feltételek között tudunk kialakítani."Sipos Zsolt főszervező hozzátette, a legkedvezőbb, négynapos, 3960 forintos bérletek nagy részét már elkapkodták. A július 31-éig megvásárolt bérletek különlegessége, hogy azokra a szervező „100 százalékos elégedettségi pénzvisszafizetési garanciát" vállal. Azaz ha valaki nem teljesen elégedett a rendezvénnyel, visszakapja a közel 4 ezer forintot.Már lapunk Csörög rovatában is panaszkodtak, egyik olvasónk felháborítónak tartja, hogy a fesztiválra csak korlátozott számú és drága jeggyel lehet majd belépni.– Számtalan jól működő, belépős rendezvény van az országban. Az ár-érték arányt kell jól belőni. Szegeden szokatlan ez az ár, de a fesztiválok között is magasnak számít. Ez pont annyi, mint egy napijegy a Szegedi Ifjúsági Napokra – magyarázta Elekes Zoltán. A Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke szerint a 100 százalékos elégedettségi pénzvisszafizetési garancia is érdekes dolog. – Először is én ilyenről még nem hallottam, másrészt az elégedettség rendkívül szubjektív. Kevés az az ember, aki egy fesztivállal teljesen, azaz százszázalékosan elégedett. Szerintem ez egy nagyon vékony jég – mondta a rendezvényszervező.