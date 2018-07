Áthelyeztek két parkolóautomatát az autósok kívánságára

A Zárda és a Maros utca sarkán álló szerkezet már nem téveszti meg az autósokat. Fotó: Frank Yvette

Az év elején írtunk a szegedi IH Rendezvényközpont előtti parkolóautomata problémájáról: a Felső Tisza-parton tévedésből a zöld zónába leálló autós is azt látja meg először, és ott vált jegyet. Ám azt nem veszi észre, hogy sárga zónára érvényest vesz, ahogy olvasónk is járt (2018. január 9.: Zónahatárvita a Felső Tisza-parton). Ezt az automatát nemrégiben a Zárda és a Maros utca sarkára telepítették át, és zöld zónás lett belőle.Nem tudjuk, ehhez mennyiben járult hozzá cikkünk, de ott már nem nagyon lesz téves jegyváltás – igaz, a sárga zónásoknak messzebbre kell sétálniuk. Volt egy másik áthelyezés is, a Dugonics utcából egy sárga zónás automatát betettek a Horváth Mihály utca közepére zöldnek.Az SZKT már korábban is jelezte, hogy lehetnek finomállítások, ezek pedig simán beleférnek – az okokról megkérdeztük a társaság ügyvezető igazgatóját.– A Dugonics utca 41. szám előtti sárga zónás automatának volt a legkisebb forgalma a havi adatok alapján, mert ez a szakasz már közel van a fizetőövezet határához – mondta Majó-Petri Zoltán, hozzátéve, ezt a részt inkább lakossági parkolóbérlettel veszik igénybe az autósok. A zöld zónás Horváth Mihály utcában viszont napközben erős a forgalom, nagy a kihasználtság, és a parkoló autók cserélődése is gyors. Megtudtuk, a Dugonics utcából áttelepített automata új helyén lényegesen nagyobb forgalmat produkál, segítve a környéket kiszolgáló Takaréktár utcában és Arany János utcában lévő automatákat, az itt parkolókat.A Felső Tisza-partra vivő Zárda utca a fizetőparkolási rendszer szerinti zöld és sárga zóna határát képezi, ilyen helyen gyakrabban előfordul az úgynevezett zónatévesztés, amikor az autós sárga zónás parkolójegyet vásárol a zöldben történő parkoláshoz. A sárga jegy azonban a zöld zónában nem érvényes, így az autósnak pótdíjat kell fizetnie, olvasónk is így járt.– A zónahatáron előforduló pótdíjas eseteket mindig méltányos elbírálással igyekeztünk kezelni, emellett az ilyen automatákat tájékoztató matricákkal láttuk el – hangsúlyozza Majó-Petri Zoltán. Hozzáteszi, az ügyfél-elégedettséget szem előtt tartva történt meg mindkét automata áthelyezése, s ezzel, tapasztalataik szerint, a zónatévesztés miatti pótdíjazás lényegében megszűnt a környéken.– Ilyen finomállítások a jövőben is várhatók, a lakossági, újságírói, intézményi megkeresésekre továbbra is nyitottak vagyunk, de egy áthelyezés akár több hónapig is eltarthat a közmű- és műszaki egyeztetések miatt – mondja a szakember.