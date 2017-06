Átkarolták a karolinások jubiláló iskolájukat

Az intézmény óvodásai, iskolásai és gimnazistái délelőtt kivonultak az utcára és az udvarokra, hogy egy élőlánccal átöleljék a születésnapos Karolinát. A jubileum kettős – az Iskolanővérek 25 éve tértek vissza egykori szegedi iskolájukba. Június közepén ráadásul az iskolaalapító halálának is évfordulója van: Oltványi Pál 1872-ben tette le az intézmény alapkövét, és 1909. június 15-én hunyt el. A gyerekek az ő emlékére ölelték körül a falakat. Kiderült az is, hogy Oltványi is nagyon szerette a Karolinát: úgy tartják, hogy szíve valahol az iskola területén van eltemetve.Az óvodásokat mégsem eme legenda, hanem a fejük felé felszállt drón érdekelte igazán, amely a körülölelést a magasból is rögzítette. A kicsik ujjaikból szívet formáltak, úgy integettek az égbolt felé.