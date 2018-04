Átmenetileg elfogytak Szentesen a sárga kukák, de már hoztak újakat

Március végén 4500 kukát osztottak szét a lakosok között - kevésnek bizonyult. Fotó: Králik Emese

Átmenetileg elfogytak Szentesen a sárga kukák, ezért három napig szünetelt a kiosztás a városban. Megírtuk: a lakosok ingyen kapnak gyűjtőedényt, amelybe majd a szelektív hulladékot tehetik (2018. március 27.: Sárga kukákért sorakoznak Szentesen).Az edények átvétele nem ment simán. Pedig jókora adag sárga kuka már évek óta várta a szentesi berki telepen, hogy mi lesz a sorsa. Akkoriban Szentes a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer tagja volt, ebből tavaly kilépett, és a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-hez csatlakozott, a szemét begyűjtését a helyi városellátó alvállalkozóként végzi. Az edények kiosztása március végén kezdődött, 4500 darab gazdára talált, majd kifogyott a készlet. Akik április első napjaiban mentek volna a kijelölt helyszínre, fölösleges kört tettek. Úgy tűnik, nem is minden érintett tudott az akcióról. Sokan kifogásolták: miért csak egy hirdetőújságban, illetve a városi honlap egyik felületén tették közzé mindezt.A hulladékgazdálkodási cégnek írt kérdéseinkre megérkezett a válasz. A készletet pótolták, április 6-ától rendben megy a dolog. Április 17-én a Németh László utcában, 18-án az Alkony utcában, 19-én a Munkás utcában lesz pótosztás. Az sem marad kuka nélkül, aki ezekről a lehetőségekről is lecsúszik: a polgármesteri hivatal udvarában, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán érdeklődhet majd. Akinek nincs még sárga tartálya, a korábban használt szelektíves zsákot is kiteheti gyűjtési napokon.